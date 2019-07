Fortnite, svelate le sfide della Settimana 9 Stagione 9

Ormai Fortnite non ha più segreti. In rete leakers e rumors hanno già rivelato quelle che molto probabilmente saranno le sfide della Settimana 9 Stagione 9.

Come svela Fortnite Intel, le nuove missioni saranno disponibili da giovedì 4 luglio, in quella che sarà la penultima settimana della Stagione 9, ormai giunta al termine.

Si tratta di una lista ancora non confermata; Epic Games potrebbe comunque decidere di cambiare all’ultimo le missioni.

Ecco la lista completa delle sfide della Settimana 9 Stagione 9.

Sfide della Settimana 9 Stagione 9:

Dal prossimo giovedì, 4 luglio, saranno disponibili queste missioni, con relative ricompense:

• Utilizza lo Sguazzo Trangugio o il barile in differenti partite (0/3) (5 Stelle della Battaglia)

• Visita un pannello fotovoltaico nella neve, nella giungla e nel deserto (0/1) (5 Stelle della Battaglia)

• Fase 1 di 5: Eliminazioni con armi comuni (0/1) (2 Stelle della Battaglia)

• Infliggi danni da colpo alla testa (0/500) (5 Stelle della Battaglia)

• Trova forzieri a Laguna Languida o Borgallegro (0/7) (5 Stelle della Battaglia)

• Sconfiggi gli avversari in differenti luoghi indicati (0/5) (10 Stelle della Battaglia)

• Infliggi danni agli avversari entro 10 secondi dopo essere atterrato da un condotto vulcanico (0/200) (10 Stelle della Battaglia)

Fortnite: fai scoppiare i palloncini da festa

Dal 25 giugno al 7 luglio, su Fornite è in corso l’evento ’14 giorni d’estate’: il videogioco offre ogni 24 ore un regalo, rappresentato da una novità o da una nuova arma, con relativa ricompensa. L’ultima sorpresa è ‘Fai scoppiare i palloncini da festa’, dove gli utenti devono cercare e scoppiare i palloncini, azione premiata da una ricompensa.

Le decorazioni sono presenti nelle feste da spiaggia, dove sono solitamente piazzati furgoncini dei gelati e sdraio: presso la zona desertica, le Sponde del Saccheggio o alla Laguna Languida.

Per scoppiarli è necessario picconarli con lo strumento raccolta o utilizzare le armi.