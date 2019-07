È da poco disponibile la tredicesima nuova sfida nell’ambito dell’evento ’14 giorni d’estate’, in corso dal 25 giugno al 7 luglio 2019, un’iniziativa estiva pensata da Epic Games, che offre agli appassionati di Fornite una nuova prova ogni 24 ore.

La penultima sfida ha come protagonista una piccola paperella di gomma e l’obiettivo è trovarla nel campo da gioco. Per completare la tredicesima ‘prova’, basta interagire con il simpatico oggetto, una volta individuato nel punto nascosto della schermata di caricamento di Tuffo d’estate. I videogiocatori che riescono a scovarla ricevono come ricompensa la musica Scintille. Ecco dove e come trovare la piccola paperella di gomma: un obiettivo che permetterà agli utenti di avvicinarsi al premio previsto dopo il superamento di tutte le sfide dell’evento, il dorso decorativo Frappè.

Ecco dove trovare la piccola paperella di gomma

Il nascondiglio scelto dagli sviluppatori del noto Battle Royale è molto prevedibile e in linea con le caratteristiche del protagonista scelto per la tredicesima sfida dell’evento ’14 giorni d’estate’.

La piccola paperella di gomma è ben nascosta all’interno di una vasca, nella zona a sud di Palmeto Paradisiaco, a est del benzinaio. Una volta trovato, basta interagire con l’oggetto collezionabile per superare la sfida e vedersi ‘accreditare’ la ricompensa: il cd musicale. Una sfida apparentemente semplice, se non fosse per i nemici sparsi nella zona limitrofa del campo di battaglia.

Fortnite, ecco come trovare Fortbyte 15 e Fortbyte 18

C’è una sfida in corso per tutti gli appassionati di Fornite: entrando in possesso di 90 chip è possibile ottenere la Skin Segreta del Pass Battaglia della Stagione 9, Singolarità.

Per tutti gli utenti in cerca dei Fortbyte 15 e 18, ecco come impossessarsi dei chip.

Forbyte 18 è nascosto in una baracca di legno nei pressi della piattaforma bianca per entrare nel contotto d’aria, al di fuori da Grandi Magazzini.

Fortbyte 15, invece, non ha nessun nascondiglio: per ottenerlo basta superare sei tra le sfide della Settimana 9 Stagione 9.