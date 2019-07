L’appuntamento da fissare sul calendario è quello del 27 agosto, per i player di Pc ed Xbox, più in là (in autunno) per quelli di Ps4. Dopo una gestazione piuttosto lunga, ecco che Hunt: Showdown verrà alla luce per soddisfare gli appassionati degli sparatutto in prima persona e dei giochi di sopravvivenza. In origine, la software house Crytek avrebbe dovuto sviluppare il gioco nella sede americana. Dopo l'annuncio iniziale nel giugno 2014, Crytek USA però è stata chiusa a causa di problemi finanziari e lo sviluppo è stato spostato nella sede centrale dell'azienda, in Germania. Il gioco è stato annunciato di nuovo a maggio 2017 ed è stato lanciato su Steam in anteprima il 22 febbraio 2018 (per Xbox Game Preview invece il 29 maggio scorso). Entrambe le piattaforme hanno permesso al team di lavoro del gioco di affrontare un processo di sviluppo che seguisse indicazioni della community di giocatori ed ora il titolo è pronto per essere lanciato sul mercato.

Oltre 20 patch e aggiornamenti

Hunt: Showdown è uno sparatutto in prima persona che combina il brivido degli fps e dei giochi di sopravvivenza e racchiude questi elementi in un formato basato sui match. Ad ogni incontro potranno partecipare fino a dieci giocatori che possono giocare in solitaria o in squadre da due, mentre competono per abbattere raccapriccianti mostri. Come raccontano gli sviluppatori sul sito ufficiale, da quella prima uscita nel febbraio 2018 sono stati pubblicati quasi 20 tra aggiornamenti e patch, tra cui un nuovo boss, una nuova mappa, un'intelligenza artificiale aggiuntiva e più di una dozzina di armi.

Un nuovo inizio

"Sviluppare un gioco insieme ad una comunità così appassionata è stato molto gratificante. Ci ha davvero ispirato a mettere le nostre risorse nel gioco", ha affermato Fatih Özbayram, lead producer di Hunt: Showdown. "Ora è giunto il momento di terminare ogni sforzo e, grazie al sostegno della community, di dare alla luce il gioco”, ha aggiunto. Come ringraziamento, Crytek ha deciso di regalare a tutti coloro che hanno acquistato Hunt durante l'accesso anticipato un'esclusiva skin leggendaria per un’arma.

C'è anche la versione fisica

Nel frattempo, oltre alla versione digitale, Crytek unirà le forze con Koch Media (famoso concessionario attivo nel campo dell'intrattenimento digitale) per implementare la distribuzione fisica di Hunt: Showdown per PC, Xbox e PS4. "Unire le forze con Crytek per questo fantastico gioco multiplayer è eccitante per tutti i membri della nostra famiglia", ha detto Stephan Schmidt, responsabile marketing di Koch Media.