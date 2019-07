Ea Access, dal 24 luglio sbarca anche su Ps4

Electronic Arts è una tra le più famose società che sviluppa, pubblica e distribuisce videogiochi. Tra i titoli più celebri della casa americana ci sono saghe popolarissime come quelle di Battlefield, Fifa, Nhl, Nba Live, Mass Effect o The Sims. EA Access è un servizio in abbonamento a pagamento che l’azienda di Redwood City mette a disposizione da tempo per i propri utenti. Ma se fino a qualche tempo fa potevano sfruttarlo solo i videogiocatori di Pc e Xbox One, dal 24 luglio 2019 sarà possibile anche per gli appassionati del mondo Sony e di PlayStation 4.

I vantaggi dell’abbonamento

L’EA Access dà diritto a tutta una serie di vantaggi. Innanzitutto l'accesso a una vasta libreria di giochi targati proprio Electronic Arts. La libreria a disposizione è molto nutrita. Oltre alle serie già citate, con tutte le versioni già uscite sul mercato, ci sono titoli come Madden, Unravel Two, A Way Out, Burnout Paradise o Titanfall. Incluse nell’abbonamento, poi, ci sono anche le prove della durata di 10 ore di diversi titoli più recenti, da Anthem a Battlefield 5. Ma non è tutto. Si possono provare nuovi giochi prodotti da EA prima della loro uscita e i progressi ottenuti in questa fase possono essere mantenuti nel gioco una volta acquistato. A proposito di acquisti, poi, gli utenti di EA Access hanno l’opportunità di risparmiare sugli acquisti digitali di titoli per PS4, tra cui giochi completi, pass stagionali, DLC e contenuti Ultimate Team. Lo sconto previsto per i possessori dell’abbonamento è del 10% sul prezzo di listino.

Fifa 20 in anticipo

Tra i primi contenuti che gli abbonati potranno provare in anticipo, ci saranno quelli legati a Fifa 20. Si potrà infatti giocare per un totale di dieci ore la nuova versione di una delle simulazioni calcistiche più amate di sempre e il tutto con una settimana di anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale, fissata al 27 settembre di quest’anno. Tra le novità attese per l’ultimo capitolo (disponibile su Xbox One, PlayStation 4 e PC, oltre che per Stadia, il nuovo servizio streaming di Google), ecco le licenze per la Champions League in esclusiva, oltre alla possibilità di giocare i maggiori tornei per club come Liga, Bundesliga e Serie A. A livello di miglioramenti di sistema ci si potrà aspettare una maggiore intelligenza tattica applicata alle difese e una maggiore coerenza nei giocatori: si va dai riflessi meno esaltati dei portieri alle differenze nei passaggi a seconda della posizione del corpo e della pressione avversaria. Perfino la condizione metereologica avrà un effetto consistente dai giocatori ai tiri in porta.

Un gradito ritorno

Poi, dopo anni di attesa, ecco la chicca: Fifa 20 riproporrà la possibilità di giocare in versione “Street”: ci si potrà divertire su tetti, sottopassaggi e gabbie e non solo in diverse parti del mondo. Sarà possibile personalizzare i propri giocatori e sfidarsi tre contro tre, quattro contro quattro o cinque contro cinque nella modalità storia. Un tuffo nel passato che, per i nostalgici di Fifa Street, sarà un piacevole ritorno.