PlayStation, arrivano i mega sconti estivi sullo store

Per chi preferisce le console alle spiagge, nonostante l'arrivo del caldo, Sony lancia i 'mega sconti’ che permetteranno di acquistare numerosi titoli a prezzo ribassato. Si potrà risparmiare fino al 65% su giochi del calibro di Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles, Middle-earth: Shadow of War, Tales of Berseria e molti altri fino al prossimo 10 luglio.

PlayStation Store: titoli cult a prezzo speciale

La più interessante proposta è quella legata alla promozione della settimana, disponibile per gli utenti fino al 3 luglio e riguardante BioShock: The Collection. Con questo titolo si potranno ripercorrere gli epici viaggi dell'universo BioShock rimasterizzati a 1080p. La collezione contiene tutti i contenuti per giocatore singolo di BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite, tutti i contenuti aggiuntivi per giocatore singolo e il pacchetto Columbia's Finest. Il risparmio nell’acquisto è dell’83% rispetto al prezzo originale. Fino al 24 luglio ci sarà la possibilità, per chi ancora non ha giocato al titolo, di acquistare un gioco cult come Grand Theft Auto V nella standard edition, per cui si potrà risparmiare il 48%. L’acclamata avventura open-world targata Rockstar, in attesa di un sesto capitolo, potrà essere giocata ad un prezzo davvero speciale.

Goku e supercar ad alta velocità

Gli sconti non finiscono qui. Si amplia la gamma dei titoli a meno di 15 euro. Fino al 26 luglio si potrà scegliere tra numerosi giochi tra cui Dragon Ball Xenoverse, Unravel, Yakuza Kiwami e molti altri ancora. Sempre fino a quella data, ma pagando meno di 5 euro, saranno disponibili titoli come Friday the 13th: The Game, Need for Speed Rivals, Oddworld: New ‘n’ Tasty e altri ancora. Il tutto senza dimenticare che anche il comparto PlayStation Hits è stato recentemente aggiornato con nuovi titoli a prezzi vantaggiosi. Tra questi spicca Horizon Zero Dawn: Complete Edition, in cui si potrà rivivere il fantastico mondo che gli sviluppatori di Guerrilla Games hanno confezionato in uno dei migliori open-world di questa generazione. Poi ancora Nioh, un brutale gioco d’azione ambientato nel Giappone dell’epoca dei samurai, e God of War III Remastered con le sanguinose avventure di Kratos.