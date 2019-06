Sarà una settimana ricca di novità per gli appassionati di videogiochi.

Dal 24 al 30 giugno 2019 sono tanti i nuovi titoli in arrivo per PlayStation 4 che terranno compagnia agli amanti della console in queste calde giornate estive.

I videogiochi più attesi della settimana sono Judgment e The Sinking City. Il primo arriverà sugli scaffali dei negozi di elettronica da martedì 25 giugno. The Sinking City, invece, debutterà sul mercato venerdì 28 giugno.

Ecco tutti i videogiochi in arrivo nella settimana in corso.

Tutti i titoli in arrivo questa settimana

Oltre a Judgment e a The Sinking City, i videogiocatori potranno divertirsi giocando e sperimentando tanti nuovi titoli.

Il giorno del lancio di Judgment, il 25 giugno, saranno disponibili anche Akash Path of the Five e Attack of Toy Tanks. Il 26 giugno uscirà Car Mechanic Simulator e dalla giornata successiva saranno disponibili anche Counter Fight 3 e Tour de France 2019. Il giorno più ricco della settimana sarà venerdì 28 giugno, quando approderanno sugli scaffali F1 2019, Furwind, Irony Curtain From Matryoshka With Love, Kid Tripp, Medusa and Her Lover, Monster Jam Steel Titans, Nekopara Vol.3, Paper Dolls Original, Pool Nation FX, Samurai Shodown e Spider-Man Far From Home PSVR.

Sabato 29 giugno, infine, debutteranno sul mercato Super Neptunia RPG, War Tech Fighters e We. The Revolution.

Judgment e The Sinking City

Judgment, già disponibile da martedì 21 giugno per i videogiocatori che l’hanno preordinato in precedenza è lo spin-off di Yakuza, targato Ryu Ga Gotoku Studio, e riprende la storia dell’ex avvocato Takayuki Yagami. Gli appassionati della console potranno divertirsi nei panni di Yagami, aiutandolo a riscattare il proprio passato, cercando di fare luce su una serie di omicidi e crimini rimasti irrisolti.

The Sinking City, invece, è un videogioco di avventura ambientato a Oakmont, una città invasa da forze soprannaturali. Si tratta di un titolo ispirato al mondo di H.P. Lovecraft che coinvolge i videogiocatori nella ricerca delle cause che hanno infestato Oakmont.