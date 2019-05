The Sims 4 gratis su PC, ma solo per un tempo limitato

Arriva una buona notizia per gli appassionati di The Sims, il noto videogioco che propone una simulazione della vita reale, dove non solo è possibile creare i personaggi, ma anche accompagnarli passo dopo passo durante la loro intera esistenza. Electronic Arts ha sorpreso i videogiocatori con un regalo inaspettato: The Sims 4 è disponibile gratuitamente sulla piattaforma Origin per Pc. Si tratta di un’iniziativa limitata che terminerà il 28 maggio ed è riservata alla versione standard del gioco, solitamente disponibile al prezzo di 39,99 euro.

Come scaricare gratuitamente The Sims 4

Per scaricare gratuitamente The Sims 4 è necessario essere in possesso di un account Origin. Accedendo alla piattaforma dal computer, sarà possibile dare il via al download, disponibile a questo link.

“Acquisisci il potere di creare e controllare personaggi in un mondo virtuale dove non esistono regole con The Sims 4. Esprimi la tua creatività personalizzando gli aspetti distinti e le personalità uniche dei tuoi Sims”, questa è la descrizione del gioco proposta su Origin.

EA access sbarca su PlayStation 4

Dal mese di luglio 2019, EA access sbarcherà su PlayStation 4: un’integrazione che sicuramente sarà bene accolta dai fan dei videogiochi di Electronic Arts.

"Dato che continuiamo ad investire in servizi digitali e in abbonamenti, portare i nostri giochi ad un numero sempre maggiore di persone su entrambe le console è una entusiasmante opportunità per tutti”, ha spiegato Matt Bilbey, Executive VP of Strategic Growth. “Il nostro obiettivo è offrire ai giocatori più scelta per provare i nostri giochi dovunque e come desiderano e siamo felici di portare il servizio su PlayStation 4”.

I videogiocatori, sullo store di Playstation, potranno così usufruire dei vantaggi offerti dall’abbonamento mensile da 3,99 euro o da quello annuale sottoscrivibile al prezzo di 24,99 euro.

EA access rende anche disponibili le versioni di test ‘Gioca per Primo’, che permettono di giocare con nuovi titoli fino a 10 ore. Gli utenti avranno anche a disposizione sconti del 10% sull’acquisto di giochi completi, espansioni o contenuti aggiuntivi.