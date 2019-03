Epic Games ha reso da poco disponibili le Sfide della Settimana 2 della Stagione 8 di Fortnite. Per testare le abilità dei giocatori, la software house ha preparato tre prove gratuite e quattro disponibili per gli utenti in possesso del Pass della Battaglia. Le sfide gratis sono:

• Infliggi danni alle consegne di rifornimenti in arrivo

• Infliggi danni agli avversari con un cannone pirata

• Elimina nemici a Borgo Bislacco o a Montagnole Maledette

Quelle disponibili per i giocatori che hanno ottenuto un Pass della Battaglia (spendendo 950 V-Buck o completando 13 Sfide a Tempo Straordinario entro il 27 febbraio) sono:

• Cerca forzieri in differenti luoghi indicati in una singola partita

• Sfida a fasi - Fase 1, rigenera salute consumando mele. Fase 2: rigenera salute consumando medikits

• Sfida a fasi - Fase 1: atterra al Quartiere. Fase 2: atterra a Sprofondo Stantio. Fase 3: atterra a Picco Polare. Fase 4: atterra a Spiagge Snob. Fase 5: atterra a Palmeto Paradisiaco

• Visita i punti più a nord, sud, est e ovest dell’isola

Come completare la sfida ‘Visita i punti più a nord, sud, est e ovest dell’isola’

Si tratta per la maggior parte di prove abbastanza semplici e che con la giusta dose di pazienza possono essere completate senza troppe difficoltà. La sfida ‘Visita i punti più a nord, sud, est e ovest dell’isola’ non fa eccezione: per completarla è sufficiente raggiungere i quattro estremi della mappa di gioco e avvicinarsi ai cartelli raffiguranti la rosa dei venti e l’iniziale di ciascun punto cardinale. Il punto più a nord dell’isola si trova nelle vicinanze di ‘Crocevia del Ciarpame’, mentre quello più a sud è poco distante da ‘Approdo Avventurato’. Per trovare il cartello che indica il punto più a est della mappa è necessario procedere in direzione sud da ‘Rifugio Ritirato’. Infine, il punto più a ovest dell’isola è vicinissimo alle ‘Spiagge Snob’.

