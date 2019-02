Instagram rimuove una funzione dalle stories in evidenza: ecco quale

Instagram nell’ultimo aggiornamento ha privato i propri utenti di una funzionalità associata alle stories in evidenza, ovvero i video racconti che possono essere salvati sul proprio profilo e non scompaiono dopo le solite 24 ore.

Sulla nota applicazione incentrata sulle fotografie non è più disponibile la lista delle persone che hanno visualizzato le proprie storie in evidenza.

Non è più disponibile la lista delle visualizzazioni

Le storie in evidenza permettono agli utenti di realizzare una sorta di ‘diario dei ricordi’, dove salvare tutti quei contenuti più significativi che si intende conservare oltre il tempo limite di 24 ore.

I video racconti che non 'scadono', spesso utilizzati anche dalle aziende per pubblicizzare i propri prodotti per un periodo di tempo superiore rispetto a quello offerto dai post che scompaiono dopo una giornata, prima dell’aggiornamento integravano una funzione grazie alla quale gli utenti potevano visionare i nomi di tutti gli account che avevano fruito del contenuto postato.

Ora, invece, nel momento in cui si prova a selezionare la voce per accedere a questo specifico servizio appare la scritta “le liste delle persone che hanno visualizzato il contenuto non sono disponibili dopo 24 ore“.

È possibile visualizzare i profili che hanno osservato i propri contenuti in evidenza solo nelle 24 ore successive alla pubblicazione, proprio come avviene per le normali storie.

Gli utenti di Instagram non sembrano aver accolto positivamente questa novità. Il profilo twitter dell’applicazione è invaso dalle lamentele dei fruitori del social che sperano in una futura riattivazione della funzione.

Instagram, i post si potranno condividere su più profili

Instagram ha recentemente svelato di avere in programma l’integrazione di una nuova funzione utile a tutti gli utenti che utilizzano più account.

Il social network di Mark Zuckerberg, come riporta TechCrunch, intende rilasciare un servizio che permetterà agli utenti di condividere uno stesso post su più profili contemporaneamente.

“Stiamo implementando la piattaforma per offrire un'esperienza migliore alle persone che spesso pubblicano su più account”, spiega un portavoce della nota applicazione.