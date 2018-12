Nuovo aggiornamento di Instagram: la schermata Home come le Storie

Un aggiornamento flash di Instagram ha provocato grande sorpresa (e molte critiche) tra migliaia di utenti, prima che tutto tornasse alla normalità. Non si sa se l’esperimento serva a spianare la strada per un cambiamento definitivo, ma nel pomeriggio del 27 dicembre il social network ha introdotto, seppur per poco tempo, il feed a scorrimento orizzontale, eliminando così la classica possibilità di visualizzare le foto pubblicate da altre persone facendole scivolare dall’alto verso il basso. L’aggiornamento ha provocato grande fermento sui social network, sui quali non sono mancate le critiche verso una modalità che trasformava la schermata Home in un’unica grande Storia, ma non è parsa in grado di conquistare gli utenti. Non è ancora chiaro se per questa ragione, ma Instagram è tornato nel giro di poco tempo alla vecchia versione.

Instagram, foto a scorrimento orizzontale

“Un nuovo modo per interagire con i post. Interagisci con i post, proprio come fai con le Storie”. È questo l’annuncio che moltissimi utenti hanno trovato in automatico aprendo l’applicazione di Instagram. Il nuovo layout del social presenta forti modifiche nella schermata Home, che non è più a scorrimento verticale come da tradizione. Per visualizzare tutti gli ultimi aggiornamenti delle persone seguite, infatti, è necessario toccare lo schermo per vedere i post scorrere proprio come accade già per le Storie. Sulla parte alta del display è inoltre visibile una barra con diverse tacche che si evidenziano mano a mano che si consultano i contenuti. Rimangono invece invariate opzioni come i commenti, la funzione ‘mi piace’ e la possibilità di salvare o inviare il post, disponibili facendo scorrere la pagina verso il basso.

Aggiornamento Instagram: critiche e dietrofront

La schermata Home a scorrimento orizzontale mette molto più in risalto il singolo post (e i relativi commenti) rispetto al passato: come notato da The Verge, si tratta di una funzione che Instagram aveva già testato a ottobre e della quale si attendeva un rilascio definitivo. Su Twitter, tuttavia, l’hashtag #instagram è rapidamente finito in evidenza, ma nei commenti pubblicati la maggior parte degli utenti è parsa scettica sull’aggiornamento, se non addirittura molto critica. Difficile tuttavia capire quanto questo abbia influito sulla successiva decisione di riportare l’applicazione alla sua vecchia versione, come segnalato sempre su Twitter da molte persone.