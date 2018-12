Instagram aggiorna le Storie: arrivano countdown e sticker musicali

Le Storie di Instagram si aggiornano, con la musica sempre più in primo piano. I ‘question sticker’, gli adesivi utilizzati per fare delle domande agli utenti, diventano infatti un nuovo modo per condividere i propri brani preferiti, sia quando si tratta di dare un consiglio agli amici o quando si è in cerca del giusto suggerimento. I quesiti entrano inoltre a far parte della sezione Live, con la possibilità di creare delle vere e proprie sessioni fatte da domande e risposte durante la diretta. Infine, cogliendo l’occasione del conto alla rovescia più popolare, quello di Capodanno, Instagram inaugura anche la funzione ‘countdown’. Le novità saranno disponibili negli ultimi aggiornamenti dell'app per iOS e Android.

Instagram, domande a suon di musica

“Nuovi modi per interagire con i tuoi amici e sviluppare legami più profondi con la gente che segui”. Così Instagram annuncia sul proprio blog le nuove opzioni che arricchiscono le Storie e puntano a sfruttare il successo dei brani musicali, disponibili anche per gli utenti italiani già da quest’estate. Gli adesivi introdotti da qualche tempo per porre delle domande agli amici possono adesso comprendere una traccia particolarmente amata. Allo stesso modo, chi risponde ai quesiti può farlo con una canzone scelta direttamente dall’archivio personale. Utilizzando i ‘question sticker’, inoltre, sarà possibile salvare foto o video con la musica in sottofondo, oltre a visualizzare effetti speciali che variano a seconda del ritmo del brano selezionato. Quando si chiederanno una o più domande all'interno della sezione Live, infine, tutti i botta e risposta saranno visibili sul display, come se fosse una sessione Q&A.

Il conto alla rovescia diventa sticker

La lista degli adesivi animati di Instagram si allunga e arriva ora a comprendere una novità destinata a diventare un grande classico. Con l’avvicinarsi di Capodanno, tutti si preparano a effettuare il conto alla rovescia più atteso dell’anno. Il social network non fa eccezione e propone ora un apposito sticker per il ‘countdown’. Basterà scegliere la data e l’ora dell’evento perché il tempo inizi a scorrere: da quel momento, fino alla fine del conto alla rovescia, l’adesivo sarà sempre disponibile e aggiornato per essere inserito in ogni Storia, oltre che condivisibile da tutti i follower. Chi decide di seguire l’avvicinamento del momento che stiamo aspettando, riceverà una notifica al termine del countdown.