Instagram, come tracciare i colori delle migliori foto del 2018

Un nuovo anno rappresenta per molti un’occasione per lasciarsi alle spalle gli ultimi 12 mesi e ricominciare con determinazione, puntando a nuovi obiettivi e propositi. Per farlo, spesso si ha la necessità di fare un bilancio dell’anno precedente. A tal proposito i social network permettono di celebrare al meglio i migliori momenti e le più importanti esperienze dell’anno trascorso. È questo il caso di Instagram che, oltre a condividere i Best Nine 2018, ovvero un collage degli scatti più popolari degli ultimi 12 mesi, consente agli utenti di visualizzare i colori dominanti dei propri post, pubblicati nell’ultimo anno.

Questa funzione è disponibile grazie a Year of Colour, una web app in grado di riassumere le colorazioni delle proprie pubblicazioni realizzando un insieme di bolle di diverse dimensioni.

Come funziona Year of Colour

L’applicazione, sviluppata da Stef Lewandowski, funziona grazie a una sorta di Intelligenza artificiale capace di raggruppare i colori più significativi dell’anno. La dimensione di ogni singola bolla è direttamente proporzionale, non solo alla frequenza di utilizzo della colorazione, ma anche al grado di apprezzamento da parte dei propri seguaci.

Come riporta The Verge, per ottenere il rapporto occorre visitare il sito yearofcolour.com e accedere con le proprie credenziali di Instagram. La funzione è disponibile solamente per gli utenti con un account pubblico e permette di visualizzare una divertente tavolozza dei colori utilizzati nei propri post più apprezzati del 2018. È possibile, inoltre, personalizzare il risultato filtrando alcune caratteristiche, enfatizzando i colori saturi o quelli più luminosi o ordinando le colorazioni in base al tempo e alla popolarità.

Best Nine, il collage con le migliori foto dell’anno

La piattaforma Best Nine, invece, permette in brevi e semplici passaggi di visualizzare, in un’unica immagine, i nove scatti più apprezzati su Instagram negli ultimi 12 mesi. Per poter usufruire della funzione è necessario collegarsi al sito dedicato e inserire il proprio Instagram Id (il nome utente).

È possibile, inoltre, salvare e condividere il proprio collage con le foto più popolari, direttamente dalla web app.