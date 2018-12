2018 Best Nine Instagram: come si fa il collage con le migliori foto dell'anno

La fine dell’anno si avvicina e, prima di pensare al 2019, è giusto celebrare al meglio i migliori momenti del 2018. Per farlo, da qualche anno, in molti sfruttano i social network, e in particolare Instagram. Numerosi utenti, tra cui anche diverse celebrità e influencer, stanno utilizzando infatti una web app, Best Nine, che consente di fare un collage degli scatti più popolari dell'anno che sta per terminare.

In uno scatto il meglio degli ultimi 12 mesi



La piattaforma Best Nine, che è molto semplice da usare, in pochissimi secondi mette insieme le nove foto che hanno raccolto più "cuori" su Instagram negli ultimi 12 mesi e le riunisce in un unico scatto, pronto per essere condiviso. Un'immagine che immortala il meglio del proprio anno e che si può ottenere con poche mosse.

Come funziona Best Nine

Per realizzare il proprio collage è infatti sufficiente collegarsi da qualsiasi browser al sito dedicato. Una volta entrati nella pagina, appare una barra nella quale bisogna inserire il proprio Instagram Id, ossia il nome utente che è stato impostato al momento della registrazione sul social network. Per recuperarlo si può accedere, sia dall’app che dal sito, alla sezione "Modifica profilo" e copiare la voce corrispondente al "Nome utente". Una volta inserito l’Instagram Id nella barra di Best Nine basta cliccare sul bottone "Get". Dopo qualche secondo apparirà il collage con le foto più popolari condivise dal profilo inserito nella ricerca. A questo punto l’immagine è pronta per essere salvata e condivisa su Instagram, o su Facebook e Twitter, direttamente dal sito.