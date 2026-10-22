HUAWEI MatePad Pro Max, sottile e potente come un notebook

Sottile come un tablet, ma con l'ambizione di sostituire un notebook. Il nuovo HUAWEI MatePad Pro Max punta su un grande schermo OLED PaperMatte da 13,2 pollici, supporto a tastiera e pennino e funzioni avanzate per produttività e multitasking. Pensato per lavorare, studiare e creare contenuti in mobilità, convince per design, qualità del display e autonomia, candidandosi come una delle proposte più interessanti del segmento premium. Ecco le nostre impressioni Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Le caratteristiche Display OLED PaperMatte da 13,2"

Spessore record: 4,7 mm

Ricarica rapida da 66W

Batteria fino a 9.760 mAh

Compatibile con M-Pencil, tastiera e mouse

Processore Kirin T93 Pro

Prezzo: da 1.199 euro, con tastiera e pennino inclusi

Huawei MatePAd Pro MAx

Un display perfetto Spesso appena 4,7 millimetri e con un peso di 509 grammi, MatePad Pro Max di HUAWEI è tra i dispositivi più sottili della categoria. Il protagonista assoluto è il grande display OLED Paper Matte da 13,2 pollici. La finitura opaca riduce riflessi e impronte, rendendo la lettura e la scrittura particolarmente piacevoli anche in ambienti molto luminosi. La qualità dell'immagine è elevata, grazie alla risoluzione 3000x2000 pixel e alla luminosità che può raggiungere i 1.600 nit, ideale per guardare contenuti. A far muovere tutto ci pensa il processore Kirin T93 Pro.

MatePad Pro Max

Con gli accessori diventa un notebook Con tastiera, penna e mouse il MatePad Pro Max si trasforma in una vera postazione di lavoro portatile. Permette di scrivere documenti, gestire fogli di calcolo, preparare presentazioni e lavorare con più finestre aperte contemporaneamente, proprio come su un notebook. L'ampio display da 13,2 pollici offre tutto lo spazio necessario per il multitasking, mentre la M-Pencil Pro garantisce un'esperienza di scrittura naturale e precisa, ideale per prendere appunti, annotare PDF, realizzare schizzi e disegni di dettaglio. Una soluzione pensata per professionisti, studenti e creativi che vogliono lavorare e creare contenuti anche in mobilità.

MatePad Pro Max

Audio e batteria top Molto buono anche il comparto multimediale: i sei altoparlanti offrono un audio potente e coinvolgente, mentre la batteria da 9.760 mAh garantisce un'autonomia adeguata anche nelle giornate più intense, con il supporto della ricarica rapida a 66 watt. Non sono il suo obiettivo principale ma il sensore da 50 mp permette di fare foto e video naturali. mentre con fotocamera anteriore da 12 mp è ideale per videochiamate di qualità

Matepad Pro Max