Caps Lock Day 2026, come utilizzare correttamente il maiuscolo online

Nata nel 2000 da un'idea dell'informatico Derek Arnold, la ricorrenza rappresenta un'occasione per riflettere sulle abitudini di scrittura sul web. Nelle conversazioni digitali, infatti, la scelta di utilizzare il maiuscolo può essere interpretata come un modo per alzare la voce, esprimere rabbia o assumere un tono più aggressivo
Oggi in tutto il mondo si celebra il Caps Lock Day, la giornata dedicata al tasto maiuscolo. Nata nel 2000 da un'idea dell'informatico Derek Arnold, che scelse la data per ironizzare sull'abitudine di scrivere email e messaggi interamente in maiuscolo, la ricorrenza, che cade ogni anno il 22 ottobre, rappresenta un'occasione per riflettere sulle abitudini di scrittura sul web. Nelle conversazioni digitali, infatti, la scelta di utilizzare il maiuscolo può essere interpretata come un modo per alzare la voce, esprimere "rabbia" o un tono più "aggressivo". Ecco come utilizzarlo nel modo corretto.
L'uso delle maiuscole
Nelle comunicazioni virtuali mancano spesso elementi come il tono della voce e le espressioni del viso, che aiutano a comprendere le intenzioni di chi parla. Per questo la formattazione assume un ruolo importante. Un messaggio composto esclusivamente da lettere maiuscole può apparire più "perentorio", anche quando chi scrive non intende trasmettere "rabbia", e risultare meno scorrevole per chi lo legge.
Quando utilizzare il maiuscolo
Nella lingua italiana, il maiuscolo ha precise funzioni e deve essere utilizzato in determinati contesti come all'inizio di una frase, nei nomi propri, nei titoli e nelle intestazioni, per evidenziare una parola o un concetto, nelle denominazioni ufficiali, come sigle o marchi. Per comunicare urgenza, sorpresa o disappunto esistono alternative più efficaci, come l'utilizzo corretto della punteggiatura per dare enfasi.
L'accessibilità
L'utilizzo delle maiuscole riguarda anche la leggibilità dei contenuti, per questo è consigliabile prediligere testi chiari, concisi e ben strutturati. Inoltre, alcuni lettori di schermo possono pronunciare le lettere maiuscole una per una, anziché leggere la parola come un'unità. Per questo, soprattutto nei testi lunghi, è preferibile utilizzare il maiuscolo solo quando è necessario organizzando il contenuto in paragrafi chiari.