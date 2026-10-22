Caps Lock Day 2026, come utilizzare correttamente il maiuscolo online

L'uso delle maiuscole

Nelle comunicazioni virtuali mancano spesso elementi come il tono della voce e le espressioni del viso, che aiutano a comprendere le intenzioni di chi parla. Per questo la formattazione assume un ruolo importante. Un messaggio composto esclusivamente da lettere maiuscole può apparire più "perentorio", anche quando chi scrive non intende trasmettere "rabbia", e risultare meno scorrevole per chi lo legge.

Quando utilizzare il maiuscolo

Nella lingua italiana, il maiuscolo ha precise funzioni e deve essere utilizzato in determinati contesti come all'inizio di una frase, nei nomi propri, nei titoli e nelle intestazioni, per evidenziare una parola o un concetto, nelle denominazioni ufficiali, come sigle o marchi. Per comunicare urgenza, sorpresa o disappunto esistono alternative più efficaci, come l'utilizzo corretto della punteggiatura per dare enfasi.

L'accessibilità

L'utilizzo delle maiuscole riguarda anche la leggibilità dei contenuti, per questo è consigliabile prediligere testi chiari, concisi e ben strutturati. Inoltre, alcuni lettori di schermo possono pronunciare le lettere maiuscole una per una, anziché leggere la parola come un'unità. Per questo, soprattutto nei testi lunghi, è preferibile utilizzare il maiuscolo solo quando è necessario organizzando il contenuto in paragrafi chiari.