Amazon costruirà 12 reattori nucleari per i propri data center

L'azienda fondata da Jeff Bezos ha annunciato che il progetto sarà costruito in Indiana, negli Stati Uniti. L'intera struttura, progettata da X-energy, avrà una potenza complessiva di 960 megawatt ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Amazon punta sull'energia nucleare per garantire l'energia dei propri data center. Il gruppo fondato da Jeff Bezos ha annunciato un progetto in Indiana, negli Stati Uniti, che prevede la realizzazione di un impianto con 12 piccoli reattori modulari, per una potenza complessiva di 960 megawatt. La struttura sorgerà nell'area di una vecchia centrale a carbone, ormai demolita, e sarà gestita da American Electric Power. Il progetto si inserisce nella strategia di Amazon per assicurarsi nuove fonti di energia in grado di sostenere le proprie infrastrutture digitali.

Reattori progettati da X-energy I reattori saranno progettati da X-energy, società specializzata nello sviluppo di small modular reactors (Smr), tecnologie nucleari di nuova generazione caratterizzate da dimensioni più contenute rispetto agli impianti tradizionali e da una potenza compresa tra 20 e 300 megawatt elettrici. Il sito scelto è a sud di Terre Haute, nella contea di Vigo. L'energia prodotta sarà destinata principalmente ai data center di Amazon, ma l'impianto sarà collegato anche alla rete elettrica pubblica. Si tratta del secondo accordo tra Amazon e X-energy per lo sviluppo di impianti nucleari modulari, dopo quello annunciato nel 2024 per la realizzazione di strutture in Virginia. La collaborazione punta a raggiungere una capacità nucleare totale di 5 gigawatt negli Stati Uniti entro il 2039. Leggi anche Amazon debutta nel mercato dei tablet: arrivano gli Alexa Tablet