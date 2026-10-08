Amazon debutta nel mercato dei tablet: arrivano gli Alexa Tablet

Amazon amplia la propria presenza nel mondo dei dispositivi hardware e presenta la nuova famiglia di Amazon Alexa Tablet, una gamma di tablet Android che punta a coniugare prestazioni, intrattenimento e intelligenza artificiale. La serie comprende tre modelli, Amazon Alexa Tablet 12 Pro, Amazon Alexa Tablet 11 e Amazon Alexa Tablet 8, tutti caratterizzati da un design unibody in alluminio, display ad alta risoluzione e accesso completo al Google Play Store, oltre alle applicazioni dell'ecosistema Amazon come Prime Video, Kindle, Audible, Amazon Music e Amazon Luna. L'elemento distintivo della nuova linea è l'integrazione di Alexa+, la versione evoluta dell'assistente Amazon basata sull'intelligenza artificiale.

Il modello Pro punta su produttività e lettura

A guidare la nuova gamma è Amazon Alexa Tablet 12 Pro, il dispositivo più avanzato mai realizzato dall'azienda, spiegano. Dotato di un display da 12 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e disponibile anche nella variante "Nanomatte" antiriflesso, il tablet integra un processore octa-core a 4 nanometri e fino a 16 GB di Ram. Amazon sottolinea come il dispositivo sia stato progettato non solo per l'intrattenimento ma anche per la produttività, grazie a una tastiera magnetica dedicata e a una penna USI 2.0 con oltre 4.000 livelli di pressione (si acquistano a parte). Grande attenzione è stata dedicata anche alla lettura: una modalità ispirata all'esperienza Kindle riduce le distrazioni, limita la luce blu e promette fino a 20 ore di autonomia durante la consultazione di libri e documenti.

Alexa+ diventa il centro dell'esperienza

Cuore della nuova piattaforma è però Alexa+, integrata in tutti i modelli della gamma. L'assistente può essere richiamato in qualsiasi momento per fornire informazioni, controllare dispositivi smart home o aiutare nelle attività quotidiane. Tra le novità spicca la funzione "Intelligenza su schermo", che consente ad Alexa di analizzare i contenuti visualizzati sul display e fornire risposte contestuali, ad esempio durante la consultazione di una pagina web o di un calendario. Accanto ai modelli tradizionali, Amazon porta per la prima volta in Italia anche i tablet Kids, disponibili nei formati da 8,7 e 11 pollici e accompagnati da un anno di abbonamento al servizio Kids+, pensato per offrire contenuti adatti alle diverse fasce d'età. Tutta la gamma sarà disponibile dal 19 ottobre.