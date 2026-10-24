NOW, la rubrica 4 videogiochi di ottobre 2026

Grandi ritorni, nuove sfide e tanta adrenalina. Questo mese voliamo nei cieli di Ace Combat 8, scendiamo sul campo di battaglia con Call of Duty: Modern Warfare 4, riviviamo il Giorno dell'Emersione in Gears of War: E-Day e ci divertiamo con sport e vacanze virtuali in Nintendo Switch Sports Resort. Ecco i quattro videogiochi protagonisti della rubrica di ottobre 2026 Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Call of Duty: Modern Warfare 4 La celebre serie sparatutto torna a puntare sulla formula che l’ha resa un punto di riferimento per gli appassionati del genere: azione spettacolare, ritmo serrato e scontri ad alta intensità. La campagna dal taglio cinematografico accompagna il giocatore tra missioni costruite per offrire tensione e spettacolarità, mentre il comparto multiplayer, ricco di modalità e contenuti, rappresenta ancora una volta uno degli elementi centrali dell’esperienza. Il risultato è un capitolo che punta a mantenere intatta l’identità del franchise, alternando sequenze più narrative a combattimenti frenetici e immediati. Un’esperienza adrenalinica e spettacolare, pensata soprattutto per chi ama gli shooter moderni e il classico stile Call of Duty.

Call of Duty: Modern Warfare 4

Gears of War: E-Day Xbox riporta una delle sue saghe più iconiche alle origini, raccontando gli eventi drammatici del Giorno dell’Emersione, quando le Locuste invasero improvvisamente il pianeta Sera. Al centro della storia ritroviamo la storica coppia formata da Marcus Fenix e Dom Santiago, chiamati ad affrontare una minaccia ancora sconosciuta e devastante. Il gioco punta su atmosfere più cupe e intense, combattimenti brutali e un forte impatto cinematografico, sfruttando una grafica di nuova generazione per rendere ancora più spettacolari ambientazioni e scontri. Un ritorno alle origini che vuole recuperare lo spirito dei primi capitoli, mescolando azione, tensione ed emozioni, ma con una veste tecnica completamente rinnovata.

Gears of War: E-Day

Nintendo Switch Sports Resort Torna l’atmosfera spensierata e immediata di Wii Sports Resort, questa volta pensata per la nuova Switch 2. Il gioco propone 12 discipline sportive, alternando grandi classici come tennis e bowling ad attività come skateboard, moto d’acqua e volo. A fare da scenario c’è ancora una volta la colorata Isola Wuhu, che può essere esplorata liberamente, trasformando l’esperienza in qualcosa che va oltre la semplice successione di gare e sfide. Grande attenzione anche ai controlli di movimento dei Joy-Con 2, pensati per rendere le diverse discipline ancora più intuitive e coinvolgenti. Un titolo immediato e accessibile, ideale per giocare insieme ad amici e famiglia, che recupera lo spirito di uno dei fenomeni più popolari dell’era Wii adattandolo alla nuova generazione Nintendo.

Nintendo Switch Sports Resort

Ace Combat 8: Wings of Theve Sette anni dopo il precedente capitolo, Ace Combat 8: Wings of Theve riporta finalmente in quota la storica serie di Bandai Namco, puntando ancora una volta su combattimenti aerei spettacolari e un’impostazione capace di mescolare immediatezza e profondità. La campagna, della durata di circa 20 ore, accompagna il giocatore tra missioni ad alta intensità, duelli nei cieli e scenari sempre più complessi, alternando l’azione arcade a una componente strategica che richiede di scegliere con attenzione velivoli e approccio alle missioni. Ma al centro dell’esperienza c’è anche una storia che affronta temi come guerra, propaganda e conseguenze dei conflitti, dando maggiore spessore alla narrazione. A completare il quadro, un comparto audiovisivo di altissimo livello, tra scenari spettacolari, effetti atmosferici e il rombo dei caccia. Un ritorno in grande stile per una delle saghe di combattimento aereo più amate del mondo dei videogiochi.