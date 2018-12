Instagram, ecco perché migliaia di utenti commentano “Ugo”

Da Chiara Ferragni a Leonardo Bonucci fino a Matteo Salvini e Cesare Cremonini. Sono migliaia i commenti postati nelle ultime ore sotto le foto Instagram di influencer, sportivi, politici e vip che riportano solo la parola “Ugo”. Ma chi è Ugo?

“Facciamo un colpo di stato su Instagram”

Ugo è un’invenzione dello youtuber Gianmarco Tocco, che già l’anno scorso alla vigilia di Capodanno aveva invitato i suoi followers a cimentarsi nella stessa attività utilizzando il nome “Gino”. Motivo per cui Ugo, spiega su Instagram, "is the new Gino" (è il nuovo Gino ndr). E i suoi seguaci non hanno mancato di rispondere al suo appello: "Ragazzi, lasciamo un segno nel 2018 per l'ultima volta. Commentate Ugo a chiunque, facciamo un colpo di stato su Instagram".