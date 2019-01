Instagram sta rilasciando una nuova funzione che permetterà agli utenti di condividere uno stesso post su più profili nello stesso momento. A rivelarlo è un portavoce del social network, che a TechCrunch ha dichiarato: “Stiamo implementando la piattaforma per offrire un'esperienza migliore alle persone che spesso pubblicano su più account”. Il nuovo strumento sarà sicuramente disponibile per i dispositivi iOS, mentre per Android ancora non ci sono informazioni certe.

Funzione pensata per aziende e influencer

Si potrà accedere alla funzione durante il processo di pubblicazione di un immagine. Poco prima di procedere con la condivisione, infatti, tra le varie opzioni a cui l’utente potrà accedere ci sarà anche il pulsante ‘Pubblica su altri account’, che consentirà di scegliere gli altri profili da integrare con il nuovo post. Questa possibilità è stata pensata soprattutto per coloro che si trovano a gestire più account aziendali e per gli influencer che hanno stretto partnership e collaborazioni con diversi brand. La funzione rappresenterà un notevole risparmio di tempo e sarà sicuramente molto apprezzata anche da tutti gli utenti con un doppio profilo.

Condividere immagini direttamente da Google Foto

Da tempo il noto social network è al lavoro per sviluppare nuovi strumenti che rendano la piattaforma sempre più immediata e che permettano ai suoi utenti di ampliare il proprio bacino di seguaci, mostrando i propri post a un numero sempre maggiore di persone. Dall’anno scorso, per esempio, è possibile condividere le Storie di altri utenti in cui si è taggati sul proprio feed, mentre, al momento, Instagram sta testando una scorciatoia dedicata ai proprietari di un dispositivo Android che faciliterà il procedimento di pubblicazione sul social di un’immagine prelevata direttamente da Google Foto, come confermano dall’azienda: “La possibilità di postare una foto da Google c’è già, ma lo si può fare solo dopo diversi passaggi. Quello che vogliamo fare è rendere questo procedimento molto più semplice”.