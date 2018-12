Messaggi vocali in arrivo su Instagram per Android e iOS

I messaggi vocali approdano anche su Instagram. Grazie all’ultimo aggiornamento, l’app permetterà ai suoi utenti di inviare file audio agli amici della durata massima di un minuto, sia nelle chat private che nelle conversazioni di gruppo. La nuova funzione sarà disponibile su tutti i dispostivi Android e iOS.

Instagram in ritardo sui messaggi vocali

Accedendo alla sezione dedicata alle conversazioni, ogni utente vedrà apparire, di fianco alla casella del testo, la nuova icona a forma di microfono. Per inviare il messaggio audio, basterà solamente tenere premuto il pulsante e rilasciarlo al termine della comunicazione. Nel caso in cui si volesse cancellare il file, non si dovrà fare altro che trascinare il dito a sinistra verso l’icona del cestino, come in gran parte delle applicazioni di messaggistica in cui questo strumento è già presente.

Instagram, infatti, è in ritardo su questo fronte. Facebook Messenger, per esempio, dispone ormai da anni di questa funzione, così come altre piattaforme quali Whatsapp e WeChat. Dal momento della loro introduzione, i messaggi vocali si sono presto imposti come il metodo più veloce per comunicare.

Storie visibili solo agli amici più stretti

Recentemente, Instagram ha rilasciato la nuova funzione “Amici più stretti”, grazie alla quale solo una ristretta cerchia di amici potrà avere accesso alle ‘Storie’ di un profilo. Premendo il cerchietto verde visibile nella sezione ‘Aggiungi una nuova storia’, apparirà una schermata nella quale inserire i contatti ai quali far vedere la foto o il video. Per facilitare il compito, Instagram suggerisce all’utente le persone con le quali interagisce maggiormente. Completato l’elenco, si potrà procedere con la pubblicazione. I follower che compaiono nella lista non riceveranno una notifica di segnalazione, così come non verranno informati nel caso in cui l’utente decidesse di rimuoverli. Tuttavia, nella parte alta del ‘feed’ vedranno comparire l’icona che indica una nuova storia contornata di verde e non più delineata dal classico bordo rosa e viola.