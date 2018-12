Instagram, nuova funzione per condividere storie con amici più stretti

Nel giugno del 2017, Instagram aveva annunciato di aver iniziato a testare una nuova modalità di condivisione, chiamata “Preferiti”. Si trattava di un tentativo per riorganizzare la lista di amici e incoraggiare le persone a pubblicare di più, rendendo visibili le proprie immagini solo a un gruppo limitato di follower scelto dall’utente. Circa 18 mesi dopo, la piattaforma ha rilasciato ufficialmente “Amici più stretti”, una nuova funzione grazie alla quale solo una ristretta cerchia di amici potrà avere accesso alle ‘Storie’ di un profilo.

Compilare la lista degli amici più stretti

Per utilizzare la nuova funzione, non basterà fare altro che premere il pulsante 'Aggiungi una nuova storia' e scattare una foto o girare un video. Una volta conclusa questa operazione, comparirà un nuovo cerchietto verde con un stella bianca al centro. Premendolo, si verrà indirizzati a una schermata nella quale si potranno inserire gli amici più stretti ai quali far vedere il contenuto. Per facilitare il compito, Instagram suggerirà all’utente le persone con le quali interagisce maggiormente, inserendole in cima alla lista dei follower. Completato l’elenco, si potrà procedere con la pubblicazione. La piattaforma memorizzerà i nomi e l’utente potrà condividere le proprie storie con gli amici più stretti semplicemente cliccando sul cerchietto verde senza dover ripetere ogni volta questo passaggio.

Icone con un contorno verde

I follower inseriti nella lista non riceveranno una notifica di segnalazione, così come non verranno informati nel caso in cui l’utente decidesse di rimuoverli. Tuttavia, nella parte alta del ‘feed’ vedranno comparire l’icona che indica una nuova storia contornata di verde e non più delineata dal classico bordo rosa e viola. Inoltre, nessuna persona potrà richiedere a un’altra tramite l’app di entrare a far parte della cerchia di amici più stretti. Durante la sperimentazione, Instagram ha fatto sapere che ogni persona ha scelto in media due dozzine di persone da inserire nella lista.

Questa nuova funzione non è una novità assoluta e ricalca quanto già fatto in precedenza da altri social network, come Facebook e Twitter.