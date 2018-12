Instagram, il nuovo design darà meno importanza al numero di follower

Dopo la sostanza, Instagram cambia anche forma. Nelle ultime settimane il social network di Mark Zuckerberg aveva introdotto svariate nuove funzioni, che presto saranno affiancate da alcune modifiche nel design dell’app. In un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, l’azienda ha infatti comunicato di essere al lavoro per sviluppare un’interfaccia più semplice e pulita che migliori l’esperienza di navigazione degli utenti. Instagram specifica che i cambiamenti avranno luogo nelle prossime settimane, e che potrebbe trattarsi di test momentanei. Il social deciderà infatti in corsa se cambiare o mantenere le modifiche apportate dopo aver valutato il feedback degli utilizzatori.

Instagram, i follower meno in evidenza

Quanto sono importanti i follower su Instagram? Molto secondo gli utenti, meno stando al social network stesso. Una delle principali potenziali modifiche che si potrebbero vedere nelle prossime settimane dovrebbe infatti riguardare proprio il redesign della tab del profilo personale, che negli esempi mostrati sul blog di Instagram mette in secondo piano il numero dei seguaci, rivelati da un carattere più piccolo rispetto a quello attuale. A beneficiarne sarebbero invece il nome dell’utente e la descrizione del profilo, posizionate più in evidenza in alto a sinistra, con la foto spostata invece sul lato destro.

Profilo Instagram più semplice da usare

I cambiamenti a cui Instagram sta pensando potrebbero riguardare in generale “modifiche alle icone, pulsanti e il modo in cui si naviga tra le diverse tab, che speriamo possano rendere i profili più semplici da utilizzare”. Tra gli esempi mostrati dal social ci sarebbe inoltre una riorganizzazione della tab che consente di vedere i follower altrui, suddivisi ora in tre sezioni che mostrano i seguaci in comune, i follower dell’utente e le persone che lo seguono. Il redesign dell’app segue l’intenzione comunicata da Instagram di eliminare quelle applicazioni in grado di generare like, follower e commenti finti. Inoltre, nel corso dell’ultima settimana sia Facebook che il social network fotografico avevano fatto registrare disservizi in diverse parti dell’Europa e degli Stati Uniti.