Nelle ultime ore, moltissimi utenti stanno avendo problemi nell'aggiornamento dei feed di Facebook e Instagram in diverse parti dell'Europa e, in maniera minore, in alcune zone degli Stati Uniti.

Instagram e Facebook down in tutta Europa

Per quanto riguarda il continente europeo le prime difficoltà si sono registrate nell'ora di pranzo. Stando a quanto riportato dal portale downdetector, centinaia di persone avrebbero segnalato interruzioni nel servizio di Facebook e Instagram, con particolare criticità in Gran Bretagna, specialmente in Inghilterra, oltre che in determinate zone di Francia, Danimarca e Polonia. Il picco di problematiche alle due piattaforme di proprietà di Mark Zuckerberg sarebbe avvenuto intorno alle 14, con il social network fotografico che secondo quanto segnalato dagli utenti è stato soggetto a maggiori disservizi, come dimostra l'hashtag #instagramdown che ha preso piede su Twitter. In Italia i problemi sono stati più lievi, e hanno riguardato in particolare il Nord relativamente a Instagram, mentre anche nella zona di Roma e in Sicilia si sono verificate interruzioni nel caricamento delle notizie di Facebook. Soltanto poche ore prima dell'inizio delle segnalazioni, il social delle immagini aveva dichiarato di aver realizzato uno strumento per smascherare e bloccare tutte quelle applicazioni che sono in grado di generare commenti, follower e like finti, minando così la credibilità della piattaforma.

Social down anche negli Stati Uniti

Seppur in tono minore, alcune problematiche sono state registrate anche oltreoceano: più precisamente, downdetector riferisce di segnalazioni provenienti dagli Stati Uniti. I disservizi di Instagram sarebbero circoscritti alla costa orientale ma più critici, mentre Facebook avrebbe subito problemi più leggeri ma diffusi sul territorio.