Instagram, il brand più amato è Mercedes con 1 mdl di like

Il brand più amato del mondo è Mercedes, o almeno è quello più apprezzato su Instagram. I like parlano chiaro. Oltrepassando un miliardo di ‘mi piace’ Mercedes ha superato Bmw, il secondo marchio in classica con 708 milioni di like e H & M, il colosso dei capi d’abbigliamento in terza posizione con 434 milioni di like.

Fuori dal podio dell’’Interbrand Best Global Brands 2018’ Gucci con 353 milioni di ‘apprezzamenti’, seguito da Disney (331 milioni).

Interbrand Best Global Brands 2018

Una classifica combattuta a suon di like dove il marchio fondato nel 1902 dalla Daimler-Motoren-Gesellschaft si distingue anche per quanto riguarda la velocità di crescita del gradimento sul social network. Con 25,3 milioni di like al mese Mercedes supera ancora una volta Bmw con 19,8 ‘mi piace’ mensili e Gucci (15,5).

Stando alle previsioni, Bayerische Motoren Werke dovrebbe raggiungere il traguardo di un milione di like entro la fine del 2019. Gucci, invece, nei prossimi anni potrebbe oltrepassare H & M ottenendo un posto sul podio della classifica. Per conquistare 1 milione di like su Instagram la casa di moda italiana dovrebbe attendere fino al 2021.



Mercedes celebra il traguardo



Per celebrare la prima posizione in classifica e ringraziare i suoi follower e fan, Mercedes ha sviluppato appositamente il sito http://mb4.me/one-billion-likes, sul quale caricherà immagini, pubblicate sul social network, che si distinguono per originalità e che più dimostrano l’apprezzamento del brand.

Tra le foto selezionate vi è, per esempio, uno scatto che ritrae un’anziana alla guida di una berlina Mercedes-AMG.

Le immagini più divertenti verranno esposte in una mostra presso il Museo Mercedes-Benz di Stoccarda, in programma dal 5 al 31 gennaio 2019.

"La nostra sistematica strategia multicanale ci sta di nuovo portando al successo”,spiega Natanael Sijanta responsabile marketing communication Mercedes-Benz Cars. “Lavorare con influencer è importante quanto curare i contenuti dei fan”.