Instagram, dal 2019 nuovi profili per influencer e celebrità

Instagram sta sperimentando un nuovo specifico profilo dedicato agli influencer e alle celebrità, chiamato “Account Creatore”. Secondo quanto riportato da The Verge, la piattaforma introdurrà diverse funzioni per permettere agli utenti con un altissimo numero di followers di filtrare i messaggi ricevuti sulla chat e di analizzare l’andamento della loro platea di seguaci. Il social network vuole aiutare le star a creare e costruire la loro comunità di fan.

Filtrare i messaggi e analizzare l’andamento dei followers

Le funzioni ideate per i ‘profili creatori’ premetteranno alle celebrità di filtrare i Direct Messages, ossia i messaggi ricevuti in chat, scegliendo una lista di utenti e di brand che potranno entrare in contatto con loro. Inoltre, daranno accesso agli strumenti di analisi dei dati riguardanti l’andamento e il volume dei followers. Le star avranno quindi la possibilità di osservare quante persone seguono il loro account e quante invece non lo fanno più. Infine, Instagram consentirà agli influencer di scegliere il modo in cui essere contattati dagli altri utenti.

Al momento, gli account sono stati testati da un ristretto numero di persone. Secondo le ultime indiscrezioni, la piattaforma rilascerà le nuove funzioni l’anno prossimo e saranno disponibili per l’intera comunità di celebrità e influencer.

Ashley Yuki, product manager di Instagram, che supervisiona, tra le altre cose, la Instagram TV, spiega che le star sono "una parte importante della nostra comunità. Vogliamo assicurarci che Instagram sia il posto migliore, e il posto più facile, per costruire una nuova platea di fan e nuovi brand”.

Instagram introduce i messaggi vocali

Altre novità in casa Instagram. L’applicazione ha infatti introdotto i messaggi vocali nella chat. Grazie all’ultimo aggiornamento, ogni utente potrà inviare file audio agli amici della durata massima di un minuto, sia nelle conversazioni private che in quelle di gruppo. La nuova funzione è disponibile per tutti i dispostivi Android e iOS.

Accedendo alla sezione Direct Messages, ogni profilo iscritto vedrà apparire, di fianco alla casella del testo, la nuova icona a forma di microfono. Per inviare il messaggio audio, basterà solamente tenere premuto il pulsante e rilasciarlo al termine della comunicazione. Nel caso in cui si volesse cancellare il file, non si dovrà fare altro che trascinare il dito a sinistra verso l’icona del cestino, come in gran parte delle applicazioni di messaggistica in cui questo strumento è già presente.