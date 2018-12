Apple, ‘Best of 2018’: le migliori applicazioni dell’anno

Apple ha rivelato ‘Best of 2018’, una selezione dei migliori contenuti disponibili su App Store e iTunes (fatta dal team che si occupa della gestione del negozio online), assieme alla classifica delle applicazioni e dei giochi più scaricati nel corso dell’anno. L’azienda di Cupertino ha selezionato un software per ogni piattaforma, tra cui iPhone, iPad, Apple Tv e Mac. Ha anche fatto una piccola selezione dei migliori contenuti disponibili per Apple Watch, senza premiarne uno.

La migliore applicazione del 2018 per iPhone è Procreate Pocket, una versione per smartphone dell’app Procreate, dedicata al disegno e disponibile per iPad.

La migliore applicazione per iPad

Sul tablet di casa Apple, invece, l’applicazione più apprezzata del 2018 è Froggipedia. Il software sfrutta la realtà aumentata per consentire agli utenti di sezionare una rana virtuale. Si tratta di un’applicazione utile e interessante, soprattutto per gli studenti delle scuole superiori e per gli appassionati di biologia. Sia Procreate Pocket che Froggipedia rappresentano delle vetrine per delle tecnologie che l’azienda di Cupertino desidera promuovere. L’app per iPhone, infatti, consente di dipingere con le dita tramite il supporto del 3D Touch, mentre quella per iPad trasforma la Apple Pencil in un bisturi.

I migliori giochi dell’anno

Su Mac, la migliore applicazione del 2018 è Pixelmator Pro, interamente dedicata all’editing delle immagini. L’app ‘Sweat: Kayla Itsines Fitness’, dedicata all’allenamento fisico, si è distinta tra quelle disponibili su Apple TV. La sua creatrice, Kayla Itsines, ha tenuto una lezione speciale durante l’ultima edizione dell’evento Apple Worldwide Developers Conference (WWDC).

I migliori giochi del 2018 per ogni piattaforma sono: Donut County (iPhone), Gorogoa (iPad), The Gardens Between (Mac) e Alto’s Odyssey (Apple TV). Quest’ultimo ha anche vinto un Apple Design Award nel corso dell’anno.

Nessuna classifica per le app di Apple Watch, ma la compagnia fondata da Steve Jobs ha comunque menzionato alcune delle più apprezzate, tra cui: WaterMinder, Lifesum, 10% Happier, Carrot Weather, FunGolf GPS, Swing Tennis Tracker, Slopes, App in the Air, Overcast e Just Press Record.

Le App più scaricate

Le prime posizioni della classifica dedicata ai giochi gratuiti più scaricati su iPhone sono occupate da Fortnite, Helix Jump, Rise Up, PUBG Mobile e Hole.io. Su iPad, invece, i titoli free più gettonati durante l’anno sono stati Fortnite, ROBLOX, Kick the Buddy, Love Balls e Helix Jump. Tra le app più scaricate su iPhone durante l’anno sono presenti i principali social media e i software dedicati alla musica come Spotify e Pandora. Tra i contenuti a pagamento presenti sullo store dello smartphone quelli che hanno registrato il maggior numero di download sono Procreate, Notability, GoodNotes 4, Toca Life: Pets e Duet Display.