Ogni giorno ci sono classifiche che indicano quali sono le app preferite. Questa, però, è stilata da chi le applicazioni le conosce tutte: Google. La società ha nominato le migliori del 2018 che si possono rintracciare in Google Play, il negozio digitale per i dispositivi Android. A essere incoronata è "Drops: impara 31 nuove lingue". L'applicazione usa illustrazioni e giochi per insegnare parole straniere. E lo fa ad alto ritmo, imponendo un limite di 5 minuti per ogni sessione. Se questo può essere definito come "il premio della critica", quello degli utenti va a all'app Youtube TV. Big G e Mountain View sono invece d'accordo sul miglior gioco: per entrambi è Pugb Mobile.

Le app più divertenti e quelle più utili

Oltre al vincitore, Google Play ha indicato il meglio diviso in diverse categorie di app. Le più divertenti sono Vimage (un "generatore di foto live", che consente di aggiungere effetti di movimento alle tue foto), No.Draw (che aiuta i bambini e rilassa gli adulti abbinando numeri e colori), Neverthink (una sorta di "telecomando" che raggruppa il meglio dei video online), TikTok (la comunità che ha assorbito i video-playback di Musical.ly) e Scout FM (un aggregatore di podcast). Le app scelte per facilitare la vita quotidiana sono invece Tasty (una sorta di libro di video-ricette sempre aggiornato), Sift (l'app traccia gli acquisti online e suggerisce le offerte e le possibilità di rimborso che di solito sfuggono all'utente), Cava (uno strumento gratuito per il fotoritocco), Notion (blocco note e agenda per smartphone), Otter Voice Notes (un'agenda personale che combina note scritte con audio e foto).

Appredimento e "chicche"

Tra le migliori applicazioni per l'apprendimento, oltre alla vincitrice Drops, ci sono Mimo (per imparare i principi del coding), 10% Happier (specializzata in tecniche di meditazione), Keep (un "allenatore digitale" a domicilio), MasterClass (che propone corsi online tenuti da star del proprio settore, dalla fotografa Annie Leibowitz al cestista Stephen Curry). Google ha selezionato, infine, cinque "chicche nascoste". App poco note ma che si sono meritate l'attenzione di Android: Slowly utilizza il digitale per trovare un "amico di penna" che abbia gli stessi interessi. Le "lettere" sono digitali, ma vengono spedite e consegnate con i tempi del mondo analogico: variano a seconda della distanza reale. Unfold offre risorse (foto ed elementi di design digitale) per creare Storie sui social network. Just a Line permette di realizzare disegni in realtà aumentata, catturando in immagini l'intreccio tra mondo digitale e fisico. "Luci" è un tutor che aiuta a ricordare i sogni. Una sorta di diario digitale della propria attività onirica. Learn Spanish with Lirica aiuta invece a imparare lo spagnolo partendo dalla musica e dai brani latini più famosi.