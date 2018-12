Fortnite per il Black Friday premia un bambino di 8 anni

Venerdì di sorprese in casa Fortnite. Del cameo di Ralph Spaccatutto all’interno del gioco (che sia il preludio perché diventi un personaggio giocabile?) vi abbiamo raccontato qui, ma c’è una storia che che se non spacca tutto come Ralph mette almeno a dura prova il cuore dei membri della community. Da oggi è infatti possibile acquistare nel negozio virtuale di Epic Games una serie di nuovi oggetti tra cui la skin “Tenero difensore”. Si tratta di un costume basato su un’idea di Connor, un ragazzino di 8 anni, che il padre ha sottoposto via Internet ai creatori del gioco.

"Caro Fortnite, aggiungi per favore nel gioco una skin chiamata Chicken Trooper", scriveva su Reddit un paio di mesi orsono il genitore segnalando il disegno del figlio. Il personaggio immaginato da Connor assomiglia molto a un pollo, da qui l’idea di sfruttarlo per il Giorno del ringraziamento. E per il Black Friday visto che Tenero difensore è incluso nel pacchetto Wukong con il 15% di sconto per il giorno dei saldi, insieme allo strumento di raccolta frusta e al nuovo deltaplano (anch’esso a forma di pollo svolazzante).

E Fortnite diventa anche un gioco da tavolo

Ma non finiscono qui le novità per il fenomeno del momento che passa dal mondo digitale a quello che più analogico non si può dei giochi in scatola. Grazie a una collaborazione tra Hasbro e Epic Games, da dicembre, arriva infatti in edizione italiana "Monopoly: Fortnite Edition" per trasferire dallo schermo al tavolo di casa l’adrenalinica battaglia reale. E per l’occasione cambiano anche le regole del gioco, non si tratta più di ridurre sul lastrico gli altri giocatori (e d’altronde come sarebbe possibile farlo in una terra di nessuno?), ma di una vera e propria prova di resistenza e sopravvivenza, il cui obiettivo è conquistare location, sconfiggere gli altri concorrenti ed evitare la tempesta. Proprio come tempesta diventano le carte degli imprevisti, mentre quelle delle probabilità si trasformano in forzieri. Ventisette gli outfits a disposizione dei giocatori, e chissà che prima o poi non venga incluso anche nel Monopoly di Fortnite quello del Tenero difensore. Il papà di Connor può ritentare e magari sarà ancora fortunato.