Fortnite, Ralph Spaccatutto fa un cameo nel gioco di Epic Games

Il primo gennaio 2019, Ralph Spaccatutto tornerà al cinema con ‘Ralph spacca Internet’, un seguito del primo film in cui l’atipico eroe affronterà una nuova avventura piena di riferimenti alla cultura popolare e a produzione cinematografiche famose come Star Wars, i film tratti dai fumetti Marvel e i classici Disney. Nei trailer dedicati alla pellicola è possibile notare numerosi cameo, tra cui uno dedicato a Stan Lee.

A sorpresa, il personaggio è stato scoperto da poco all’interno di Fortnite, il videogioco di Epic Games che ha ottenuto una fama internazionale grazie alla modalità battle royale e a una community sempre più attiva.

La scoperta dei dataminer

Alcuni dataminer hanno scoperto all’interno della cartella ‘Promotions’ un file video chiamato ‘18_1023_RiR_Reels_2397_2CBR_TESTVERSION_v2’. Nel filmato, Ralph Spaccatutto si limita a salutare gli spettatori per una manciata di secondi. I dataminer hanno ipotizzato che la clip potrebbe essere visibile sul grande schermo presente nella mappa Risky Reels. L’ipotesi è stata rapidamente confermata da Mozzzyy, un utente di Twitch che gioca spesso a Fortnite. Durante uno dei suoi streaming, il ragazzo ha notato sullo schermo di un cinema all’aperto il breve filmato scoperto dai dataminer.

In futuro Ralph sarà un personaggio giocabile?

Al momento non è chiaro se in futuro Ralph Spaccatutto svolgerà un ruolo di maggiore rilievo all’interno di Fortnite o se in ‘Ralph spacca internet’ il videogioco di Epic Games sarà omaggiato in qualche modo. È possibile che l’atipico eroe Disney potrebbe diventare un personaggio giocabile per un breve periodo di tempo, un po’ com’era successo con Thanos a maggio, durante un evento dedicato al film ‘Avengers: Infinity War’ (dal 2009 i Marvel Studios sono di proprietà di The Walt Disney Company).

L’introduzione di Ralph Spaccatutto in Fortnite sarebbe sensata: fin dalla sua prima comparsa il personaggio è stato spesso coinvolto in crossover di ogni tipo e nei film in cui svolge il ruolo del protagonista non mancano mai numerosi riferimenti alla cultura popolare.