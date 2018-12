Fortnite introduce la modalità 'Food Fight' per un periodo limitato

Le novità sembrano non finire mai per Fortnite, il videogioco di Epic Games che ha contribuito a rendere il genere dei battle royale più popolare che mai. Dopo l’introduzione delle maglie della National Football League, utili per rendere i personaggi identici ai propri giocatori preferiti, la software house ha annunciato l’arrivo di una nuova modalità chiamata Food Fight. Una volta installata la patch v6.30, i giocatori potranno divertirsi a prendere parte a degli scontri a squadre a tema cibo. I membri dei team Durr Burger e Pizza Pit dovranno costruire delle difese attorno ai propri ristoranti mentre cercheranno di distruggere la testa della mascotte dei rivali (a forma di pomodoro o di hamburger), situata all’interno della loro base. La modalità sarà disponibile solo per un periodo limitato e per ora non è noto se in futuro verrà riproposta.

Le novità introdotte dalla patch

Oltre alla modalità ‘Food Fight’, la patch aggiunge anche delle nuove armi: una torretta e un revolver. Altre piccole modifiche coinvolgono l’interfaccia del gioco, giunto alla sua sesta stagione, e il miglioramento di alcune funzionalità. Queste novità si vanno a sommare a quelle introdotte negli scorsi mesi. Oltre alle già citate maglie della National Football League, la sesta stagione di Fornite è stata caratterizzata dall’arrivo dei pets, da un update a tema Halloween e da un’isola fluttuante. Tutte introduzioni che hanno, in misura più o meno maggiore, a incrementare la popolarità del battle royale di Epic Games.

Fortnite e gli altri battle roayle

La popolarità di Fortnite è in continua crescita e ha ormai superato quella di altri esponenti del genere battle royale. Il suo più grande rivale, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), continuare a godere di un buon successo, ma in misura minore rispetto al periodo in cui poteva competere alla pari col videogioco di Epic Games. Forse la situazione potrebbe cambiare leggermente all’inizio di dicembre, quando PlayerUnknown's Battlegrounds farà il suo debutto su Playstation 4.