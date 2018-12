Apple AirPods, secondo un analista nel 2019 uscirà un nuovo modello

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, noto per le sue previsioni accurate sulle future mosse di Apple, nei primi mesi del 2019 l’azienda di Cupertino potrebbe lanciare una versione migliorata dei suoi auricolari wireless AirPods. Inoltre, nel 2020 potrebbe arrivare un modello completamente nuovo. Ming-Chi Kuo sostiene che nei prossimi anni le vendite degli auricolari senza fili cresceranno notevolmente.

La nuova versione delle cuffie wireless AirPods

Durante l’estate erano circolati dei rumors riguardanti il possibile lancio del nuovo modello degli AirPods in autunno, ma si sono rivelati falsi. Se le previsioni di Ming-Chi Kuo si riveleranno corrette, la versione revisionata degli auricolari debutterà assieme a una nuova custodia che permetterà la ricarica wireless. Sarà compatibile anche con gli AirPods attualmente in commercio. L’analista ha previsto ulteriori migliorie, che sembrerebbero in linea con quelle ipotizzate negli scorsi mesi da alcune voci di corridoio. Il prossimo modello degli AirPods, infatti, dovrebbe supportare il Bluetooth 5.0 ed essere resistente all’acqua. Gli auricolari godrebbero, inoltre, di una portata maggiore e di consumi inferiori.

Secondo altri rumors, nel 2019 dovrebbe fare il suo debutto anche una versione delle cuffie AirPods di fascia alta, resistente all’acqua e in grado di eliminare i rumori di fondo.

Ming-Chi Kuo prevede 100 milioni di unità vendute entro il 2021

Ming-Chi Kuo ha rivelato che il prezzo delle nuove AirPods dovrebbe essere maggiore del 60% del modello attualmente in commercio, ma potrebbe essere giustificato dall’utilizzo di componenti interni più costosi. L’analista ha menzionato anche il possibile arrivo di un modello completamente nuovo nel 2020, ma non è sceso nei dettagli.

Per Kuo, le cuffie wireless AirPods sono destinate a diventare il prodotto Apple più venduto, superando persino iPhone. Nel 2017, gli auricolari hanno venduto 16 milioni di unità, cifra che, secondo le previsioni dell’analista, entro il 2021 dovrebbe crescere fino a superare i 100 milioni.