Microsoft lancia i nuovi Surface: arrivano le cuffie smart

In un evento tenuto a New York, Microsoft ha lanciato i suoi ultimi prodotti elettronici aggiornando la linea Surface con dispositivi pressoché identici nel design ma più veloci e più potenti. Le novità riguardano il computer portatile Laptop 2, la nuova versione dell’all-in-one Surface Studio, l’ibrido tra tablet e pc Pro 6. È stato infine presentato un ultimo device completamente inedito: si tratta di un paio di cuffie senza fili che integrano all’interno l’assistente Cortana, con l’obiettivo di contrastare alcuni colossi di questo settore come Sony e Bose.

Design uguale, sostanza migliore

Al di là dei nomi, leggermente modificati con il numero successivo rispetto alla versione precedente, Microsoft decide di aggiornare la propria linea Surface puntando forte sulla sostanza piuttosto che sull’estetica. I device della compagnia di Redmond presentano specifiche interne migliorate al netto di un design praticamente invariato, a parte per l’inedita colorazione nera disponibile per Laptop 2 e Pro 6. Il tablet-pc da 12,3 pollici monta la nuova Cpu Intel quad core di ottava generazione, e sarà in vendita con tre tagli di Ram (4, 8 o 16 GB) e altrettanti di memoria interna, disponibile a 128 e 512 GB, o nella versione più estesa da 1 TB. Per l’Italia si parla di un prezzo di circa 900 euro, per un dispositivo con oltre 13 ore di autonomia. Stessi processori per il portatile, con un display touch da 13,5 pollici e una Ram minima da 8 GB, per un valore che si attesterà attorno ai 1000 euro. Lo Studio 2, il prodotto Surface all-in-one, si affiderà invece a una Cpu ancora di settima generazione, ma lo schermo da 28 pollici presenterà risoluzione e contrasto migliorati. Negli Stati Uniti, il taglio di memoria più grande, da 2 TB, vale quasi 5000 dollari.

Le cuffie che isolano dal rumore

Dopo tre device sviluppati sulle orme dei predecessori, Microsoft lancia anche una totale novità, arricchendo la linea per la prima volta con un paio di cuffie wireless. Le Surface Headphones integreranno l’assistente virtuale Cortana, e consentiranno a chi le indossa di isolarsi dai rumori esterni con una funzione che potrà essere regolata a seconda dell’ambiente circostante. Inoltre, degli innovativi sensori metteranno automaticamente in pausa la musica quando una persona toglierà le cuffie. L’autonomia in modalità wireless sarà di circa 15 ore, ma rimane ancora sconosciuta l’eventuale data di lancio in Italia. Negli Stati Uniti, il prezzo sarà di 349 dollari, in linea con le concorrenti Sony e Bose a cui l’azienda di Redmond intende dare battaglia.