WhatsApp, test su nuova funzione per aggiungere contatti con QR code

Novità in arrivo su WhatsApp. Secondo alcune indiscrezioni, l’app di messaggistica più utilizzata al mondo starebbe sperimentando una nuova funzione che consente di aggiungere altri utenti ai propri contatti attraverso un QR code. Al momento, è stata testata solo in versione prova su un dispositivo iOS ma presto sarà supportata anche da Android.

Aggiungere contatti direttamente dall’app

Stando alle voci riportate da The Next Web, a ogni utente di WhatsApp verrà assegnato un QR code personale e visibile agli altri. Per aggiungere un nuovo contatto basterà quindi inquadrare il codice della persona da inserire con la fotocamera dello smartphone e automaticamente l’applicazione la inserirà tra i contatti disponibili all'interno della chat. L’utente, però, sarà anche libero di nascondere il proprio QR code agli altri, in modo tale da poterlo utilizzare con discrezione.

Oltre a questa novità, WhatsApp starebbe lavorando anche a una nuova interfaccia, che permetta agli utenti di aggiungere nuovi contatti direttamente dall’applicazione, in modo tale da rendere più rapida la procedura e iniziare subito a scambiarsi messaggi, senza dover inserire prima il numero nella rubrica del telefono e attendere poi che questo sia visibile anche tra i contatti WhatsApp.

Un servizio utile anche per le aziende

Un metodo simile è già stato adottato da altre applicazioni di messaggistica istantanea, come Snapchat, Nametags e WeChat. WhatsApp stessa utilizza già i QR code per dare accesso al suo servizio su pc.

Ancora non si conosce una possibile data di rilascio della nuova funzione, ma si può già immaginare che il nuovo servizio possa rivelarsi utile anche per le aziende, le quali potrebbero distribuire nei loro stabilimenti degli adesivi con sopra stampato il codice, così da permettere ai clienti di aggiungere il contatto e avviare subito una conversazione.

Il mondo WhatsApp conta oltre 1,5 miliardi di persone attive ogni mese, che si scambiano al minuto circa 29 milioni di messaggi, rendendola l’applicazione leader della messaggistica istantanea.