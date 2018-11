L’introduzione dei tanto attesi sticker era soltanto una delle novità che WhatsApp aveva in serbo per i suoi utenti. Quante volte all’interno di una discussione di gruppo capita di voler rispondere privatamente a un messaggio specifico? Con il nuovo update, attualmente in fase di distribuzione, sarà possibile farlo senza che sia necessario cambiare schermata. La novità è stata riportata dal sito WABetainfo e sarebbe visibile scaricando la versione 2.18.335 dell’applicazione. L’aggiornamento è al momento disponibile per Android e soltanto in beta, con qualche bug di troppo: per questo motivo il portale consiglia di attendere i nuovi rilasci, che offriranno anche nuove emoji.

Chat di gruppo su WhatsApp

Già da qualche tempo WhatsApp aveva provato a modificare le dinamiche delle conversazioni a più utenti, dando la possibilità di rispondere a messaggi specifici, probabilmente un tentativo di rendere più ordinate le chat di gruppo, spesso soggette a un flusso continuo di notifiche. Proprio partendo da questa funzione, il servizio di messaggistica di proprietà di Facebook ha ora deciso di consentire le risposte private, un’opzione anch’essa pensata per evitare eccessiva confusione, o per permettere a due utenti di comunicare tra loro velocemente riguardo a temi che non si vogliono affrontare nel gruppo. Basterà premere per qualche istante sul messaggio di riferimento per vedere comparire tra le opzioni in alto a destra la voce ‘rispondi privatamente’: selezionandola, WhatsApp aprirà automaticamente la chat privata con il contatto scelto.

Android, come scaricare WhatsApp beta

Al momento, l’aggiornamento è stato rilasciato soltanto per Android e in versione beta. Ciò significa che per ottenerlo è necessario iscriversi alla pagina dedicata del Google Play Store, accettando di diventare tester delle versioni non definitive di WhatsApp. Questo permetterà all’utente di restare al passo con le ultimissime novità sperimentate, compreso l’update 2.18.338, che oltre a eliminare un bug che fa chiudere l’applicazione quando si cancellano i media rende disponibili nuove emoji, come una faccina con tre cuori, un dinosauro o l’icona stessa dell’applicazione.