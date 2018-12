WhatsApp, 29 milioni di messaggi al minuto in tutto il mondo

La comunicazione digitale ha annullato non solo le distanze, ma anche i tempi. Scambiarsi informazioni tramite i dispositivi di ultima generazione, che si tratti di smartphone, tablet o computer, consente infatti di tenere corrispondenze così rapide da poter azzardare un paragone con una conversazione faccia a faccia. Il trend che vede l’aumento della popolarità di queste forme comunicative è perfettamente rappresentato da WhatsApp, leader dei servizi di messaggistica istantanea che conta 1,5 miliardi di utenti attivi al mese. Stupisce fino a un certo punto, quindi, che se si considera il cosiddetto minuto digitale siano oltre 29 milioni i messaggi inviati in tutto il mondo tramite l'applicazione.

Il minuto digitale sui social network

I dati giungono dal ‘Rapporto sul digitale’ che il Centro Economia Digitale (Ced) ha presentato a Roma nel tentativo di offrire una panoramica sullo stato delle nuove tecnologie a livello nazionale e globale. Gli strumenti accessibili attraverso la rete risultano infatti sempre più utilizzati, una tendenza che appare particolarmente impressionante se si guarda a ciò che gli utenti fanno in un minuto. Non si parla soltanto delle piattaforme di messaggistica, ma anche di social network e altre forme di comunicazione: su Facebook, ad esempio, si caricano in 60 secondi più di 243.000 foto in tutto il mondo, mentre sono oltre 350.000 i tweet pubblicati nel medesimo lasso di tempo. Sono invece più di 156 milioni le email spedite in un giro di orologio.

Google irrinunciabile

Google rimane un punto di riferimento per gli utenti di tutto il mondo, che svolgono 3,8 milioni di ricerche ogni minuto. La diffusione crescente di smartphone e altri device portatili contribuisce poi ad un maggiore utilizzo anche di Skype, visto che in 60 secondi avvengono chiamate per due milioni di minuti globalmente. L’app di incontri Tinder abbina 18.000 coppie al minuto, ma è anche il settore della musica in streaming ad andare forte: gli utenti scaricano infatti 1,5 milioni di canzoni da Spotify. I dati del Ced mostrano poi che potenze mondiali come Russia, Cina e Stati Uniti si trovano allineate nell’utilizzo medio giornaliero di Internet, che si attesta sulle 6 ore e mezza, di poco superiore a quello italiano, fermo a 6 ore e 8 minuti. La tutela della privacy, infine, è un altro grande tema: nei paesi di cultura latina la percentuale di utenti preoccupati riguardo a questo aspetto appare maggiore, come dimostra il 63% della Spagna, il 59% del Messico e il 55% di Colombia e Brasile. In Italia, invece, il tasso di internauti preoccupati della protezione dei propri dati è del 44%.