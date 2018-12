Facebook lancia Lasso, il rivale di TikTok

Facebook ha lanciato ufficialmente Lasso, il rivale e sosia di TikTok, un’applicazione largamente impiegata dai giovani per la realizzazione di brevi video musicali. Una scelta che punta a riconquistare i teenager, che ultimamente sembrano preferire al social network di Mark Zuckerberg altre piattaforme, quali, appunto, TikTok.

Lasso disponibile negli Stati Uniti

Lasso, come riporta TechCrunch, è per ora disponibile solo negli Stati Uniti per i dispositivi iOS e Android. Se gli utenti statunitensi apprezzeranno le sue funzioni, la app verrà probabilmente diffusa in tutto il mondo.

“Siamo entusiasti del suo potenziale e raccoglieremo feedback dai fruitori”, rivela un portavoce di Facebook, confermando un possibile futuro rilascio in altri Paesi.

Lasso consente di realizzare video divertenti della durata massima di 15 secondi. Non prevede l’inserimento di effetti di realtà aumentata o di filtri, come il rivale TikTok, ma ha un’interfaccia giovanile che potrebbe avere un riscontro positivo tra gli utenti.

È possibile registrarsi in pochi secondi, accedendo all’applicazione con i profili Facebook o Instagram.

Facebook Messenger, 10 minuti per cancellare i messaggi

Il colosso di Mark Zuckerberg ha inoltre confermato la prossima introduzione di una futura funzione che permetterà di cancellare i messaggi inviati su Messenger.

La conferma è nella sezione ‘coming soon’ dell’ultimo upgrade della app per iOS dove è possibile visionare la descrizione delle caratteristiche dell’aggiornamento 191.0 di Facebook Messenger: “Rimozione di un messaggio da una chat dopo l’invio. Se invii per sbaglio la foto sbagliata, informazioni non corrette o un messaggio nella conversazione sbagliata, potrai risolvere il problema facilmente rimuovendo il messaggio entro 10 minuti dall’invio”. In aggiunta, Il social network di Zuckerberg, sulla scia di Instagram, sta per introdurre la possibilità di arricchire i propri post e Storie inserendo le proprie canzoni preferite. La nuova funzione, chiamata Facebook Music, permetterà di selezionare il brano desiderato scegliendolo da un database musicale contenente migliaia di canzoni.