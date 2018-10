Facebook introduce Music per aggiungere musica a post e storie

Facebook, seguendo la scia di Instagram, sta per introdurre nei Post e nelle Storie la possibilità di integrare le proprie canzoni preferite.

Non si hanno ancora informazioni riguardo le tempistiche, ma il social network di Mark Zuckerberg inserirà questa nuova feature in tutti i Paesi.

La funzione, chiamata Facebook Music, permette agli iscritti di personalizzare i contenuti postati rendendoli più accattivanti grazie all’inserimento di brani, selezionabili direttamente dal database musicale di Facebook.

Come integrare la musica in Post e Storie

Per integrare i brani nelle proprie Storie e nei Post basterà selezionare l’etichetta 'musica' che compare prima di portare a termine il caricamento di un contenuto. Sarà dunque possibile accedere al database musicale di Facebook e scegliere il brano preferito tra migliaia di canzoni. Si può inoltre decidere quale parte della musica si vuole utilizzare nella propria clip.

Il brano selezionato verrà riprodotto automaticamente durante la visualizzazione dei contenuti.

La musica scelta comparirà in un piccolo adesivo che sarà possibile posizionare nelle Storie secondo il proprio gusto personale. Nei Post, invece, il brano sarà indicato da una piccola etichetta.

Prossime funzionalità

Stando alle indiscrezioni, nei prossimi mesi Facebook ha intenzione di integrare la possibilità di aggiungere il proprio brano preferito direttamente sul profilo personale.

Per capire i gusti musicali di una persona iscritta al social network basterà dunque visionare la sua pagina personale.

In aggiunta, l’applicazione di Mark Zuckerberg, sulla scia del successo di piattaforme quali Musical.ly e Tik Tok, integrerà in futuro la funzione ‘Lip Sync Live’. Grazie a essa gli utenti potranno postare dei video originali mentre ballano e cantano tenendo il ritmo dei brani più popolari.

Storie ideate da Snapchat

L’ideatore e lo sviluppatore delle Storie è Snapchat.

Dalla sua creazione i mini-clip personalizzati sono presenti sulla gran parte dei social network di maggior utilizzo. Recentemente anche YouTube ha introdotto la possibilità di condividere brevi video e immagini super personalizzabili.