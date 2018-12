Facebook Messenger, 10 minuti per cancellare i messaggi

Diversi mesi dopo aver annunciato l’intenzione di introdurre la funzione, Facebook ha finalmente confermato che la possibilità di cancellare i messaggi inviati tramite la piattaforma Messenger sta effettivamente per arrivare. La novità, comunicata nella sezione ‘coming soon’ dell’ultimo aggiornamento dell’applicazione per gli utenti iOS, fa seguito alle dichiarazioni di aprile, nelle quali l’azienda di Menlo Park aveva ammesso di aver rimosso alcuni messaggi inviati dal fondatore Mark Zuckerberg al fine di “proteggere le comunicazioni dei nostri dirigenti”. La mossa aveva creato non poche polemiche tra gli utenti, che non potevano godere della stessa possibilità.

Facebook Messenger, messaggi di Zuckerberg rimossi

“Rimozione di un messaggio da una chat dopo l’invio. Se invii per sbaglio la foto sbagliata, informazioni non corrette o un messaggio nella conversazione sbagliata, potrai risolvere il problema facilmente rimuovendo il messaggio entro 10 minuti dall’invio”. Così la nuova funzione, che prossimamente dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti iOS, viene descritta tra le caratteristiche inedite dell’aggiornamento 191.0 di Facebook Messenger. La decisione è tuttavia frutto di una vicenda ormai nota da qualche mese, quando l’azienda aveva rivelato che, in seguito all’hackeraggio subito da Sony nel 2014, aveva deciso di “limitare il periodo di permanenza dei messaggi di Mark Zuckerberg su Messenger”, come spiegato a TechCrunch. Successivamente all’annuncio, molte persone sul web si erano interrogate sulla legittimità di questa scelta, visto che agli utenti ‘comuni’ non era permesso cancellare le comunicazioni inviate erroneamente sulla stessa piattaforma.

WhatsApp e Facebook Messenger a confronto

Come conseguenza, Facebook stesso aveva comunicato a The Verge l’intenzione di rendere la funzione disponibile per tutti, oltre a promettere di non cancellare più alcun messaggio dei propri dirigenti fino all’introduzione della nuova opzione, aggiungendo che “avremmo dovuto farlo prima, e ci dispiace di non averlo fatto”. Curiosamente, su WhatsApp, anch’esso di proprietà di Zuckerberg, la rimozione di testi o foto mandati per sbaglio è disponibile già da diverso tempo, più precisamente dagli ultimi mesi del 2017. Non solo: nel servizio di messaggistica istantanea, il tempo a disposizione degli utenti per cancellare un messaggio è stato esteso dagli originali 7 minuti a un’ora, una differenza piuttosto netta rispetto ai 10 minuti ora concessi agli utilizzatori di Facebook Messenger.