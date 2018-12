WhatsApp, il fondatore pentito: “Ho venduto la privacy degli utenti”

“Alla fine dei conti, ho venduto la mia compagnia. Ho venduto la privacy dei miei utenti. Ho fatto una scelta e accettato un compromesso. E ci convivo ogni giorno”. A parlare è Brian Acton, il co-fondatore di WhatsApp. Per la prima volta, in un'intervista a Forbes, ha raccontato la vendita a Facebook e l'addio alla società, avvenuta circa un anno fa.

I motivi dell'addio a Facebook

Acton, da sempre dietro le quinte, si era fatto notare alla fine di marzo twittando #deletefacebook dopo il caso Cambridge Analytica. Un invito a cancellarsi dal social network che lo aveva reso miliardario e per la quale lavorava fino a qualche mese prima. Adesso, dopo l'addio dell'altro co-fondatore Jan Koum e dei padri di Instagram, Acton torna all'attacco. Afferma che “gli sforzi per spingere i ricavi” stavano andando “a scapito della bontà del prodotto”. Un atteggiamento che “mi ha lasciato con l'amaro in bocca”. E che ha portato alle dimissioni. Acton racconta di un rapporto personale mai sbocciato con Zuckerberg (“Non ho molto da aggiungere sul ragazzo”). E di una prospettiva completamente diversa rispetto alla sua. Facebook, contro la volontà dei fondatori, voleva introdurre la pubblicità su WhatsApp. Acton ha raccontato di aver proposto a Sheryl Sandberg un'alternativa: far pagare gli utenti pochi centesimi dopo un certo numero di messaggi. Una soluzione che non avrebbe convinto i vertici di Menlo Park. Secondo Acton perché non avrebbe reso abbastanza. “Loro sono buoni uomini d'affari. Solo che rappresentano – ha affermato il co-fondatore di WhatsApp - pratiche, principi etici e politiche con i quali non sono d'accordo”. Ecco allora i motivi dell'addio. Costato ad Acton 850 milioni di dollari. A tanto equivale l'ultima tranche di azioni che avrebbe ottenuto di lì a qualche mese.

La risposta di Mr Messenger

Facebook non ha risposto ufficialmente. Lo ha fatto però con un post, a titolo personale, David Marcus. Fino a maggio è stato responsabile di Messenger e oggi è a capo dei progetti di Menlo Park sulla blockchain. “Ditemi pure che sono vecchio stile – scrive Marcus – ma credo che attaccare le persone e la compagnia che ti hanno reso miliardario e che ti hanno protetto per anni, sia un colpo basso”. Acton ha sì rinunciato a 850 milioni. Ma ha comunque incassato buona parte di quei 19 miliardi spesi da Facebook per comprare l'app di messaggistica. Lo stesso co-fondatore l'ha definita definisce “un'offerta che non si poteva rifiutare”. Marcus difende direttamente Zuckerberg, per aver “tutelato” e dato “un'autonomia senza precedenti in una grande compagnia” ai fondatori delle società acquisite, come WhatsApp e Instagram. Quanto alle alternative proposte da Acton, Marcus sostiene un'altra versione, trasformandosi in una zavorra con il chiaro intento di “rallentare” l'avanzamento dei progetti.