Non tutti sanno che è italiana una delle eccellenze mondiali nell’ambito del divertimento. Si chiama Zamperla (ne avevamo parlato qui qualche anno fa) ed è leader nell’industria delle attrazioni, settore in cui l’Italia vanta aziende capaci di esportare ingegneria, design e manifattura avanzata. Fondata nel 1966 ad Altavilla Vicentina, Zamperla celebra sessant’anni di attività mantenendo in Veneto il proprio centro creativo, progettuale e produttivo ma operando su scala globale, grazie a oltre 450 collaboratori, più di 70 ingegneri e più di 9.000 installazioni nei più importanti parchi del mondo.

Il cuore “tech” delle installazioni

A differenza dell’immagine tradizionale della giostra meccanica, le moderne attrazioni sono sistemi ad alta complessità che integrano meccanica, elettronica, software, sensoristica, controllo industriale e progettazione avanzata, ci spiegano. Ed è proprio sul terreno dell’avanguardia tecnologica che l’azienda ha scelto di celebrare il proprio sessantesimo anniversario, presentando, in anteprima mondiale, Hypnosiz, una nuova attrazione sviluppata in 18 mesi con il contributo di una vasta rete di fornitori e partner industriali. Si tratta dell’evoluzione di uno dei prodotti più noti dell’azienda, Nebulaz: supera gli 11 metri di altezza, può ospitare 64 persone contemporaneamente e raggiunge una capacità teorica di 650 passeggeri all'ora. L'aspetto più interessante dal punto di vista tecnologico è l'approccio progettuale adottato: invece di aumentare la complessità per ottenere un'esperienza più spettacolare, Zamperla ha lavorato per semplificare l'architettura della macchina, eliminando componenti e sistemi superflui e migliorando allo stesso tempo manutenzione, operatività e affidabilità. Una filosofia sintetizzata nelle parole del Ceo, Antonio Zamperla, secondo cui la tecnologia deve rendere possibile l’esperienza senza diventare la protagonista. Un principio che richiama concetti sempre più diffusi nell’ingegneria contemporanea, dove la qualità di un prodotto viene misurata anche dalla sua semplicità operativa e dal costo complessivo del ciclo vita.