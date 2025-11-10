Arc Pulse, la protezione invisibile per smartphone

Introduzione
Minimalismo estremo e materiali aerospaziali: abbiamo provato il bumper di design che sfida le cover tradizionali
Quello che devi sapere
Bellezza, minimalismo, protezione
Probabilmente l’avrete visto in giro o notato in qualche storia Instagram. Arc Pulse è un bumper di design per smartphone che abbraccia solo le parti più vulnerabili del telefono, lasciando il resto del dispositivo completamente libero. Un approccio “essenziale”, così lo definisce il brand, che mira a preservare l’estetica originale del telefono offrendo al contempo una protezione mirata. Arc Pulse è tra le cover più leggere e discrete sul mercato. Fondata da tre universitari olandesi nel 2009, l’azienda Arc si pone la missione di reinventare il modo con cui interagiamo sulla tecnologia. Noi abbiamo provato Arc Pulse per iPhone 17 Pro e iPhone Air.
Le caratteristiche principali
Realizzato con metalli di grado aerospaziale, Arc Pulse provvede a una distribuzione degli shock, che vengono poi assorbiti da un elastomero. In particolare, la cover è composta da un guscio esterno in alluminio aerospaziale o titanio lucidato e da un interno in elastometro SEBS che assorbe gli urti.
La resistenza agli urti
Spiegano da Arc che il bumper ha una tecnologia proprietaria (Shock Propagation Technology) che distribuisce l’impatto in caso di caduta, proteggendo gli angoli e la fotocamera, zone statisticamente più soggette a danni. Secondo l’azienda la cover resiste a cadute fino a circa 3 metri, mentre il metallo è stato trattato per resistere ai graffi e mantenere la finitura nel tempo.
Come si installa
L’installazione e la disinstallazione sono molto semplici. Aderisce in maniera precisa sul lato superiore e sul lato inferiore del telefono e lascia libero l’accesso a porte e pulsanti. Per rimuoverla è necessaria una certa forza ma avendola installata e rimossa più volte possiamo confermare che è segno di una tenuta sicura.
Le colorazioni
Diverse le colorazioni disponibili: Matte Black e Silver sono comuni a tutti gli smartphone. Per iPhone si aggiungono alla gamma anche Graphite, Rose Bronze, Gold e Titanium Onyx Black. È bene comunque visitare il sito ufficiale per visionare i colori in base al telefono scelto.
La nostra prova
Abbiamo trovato molto semplice l’installazione e certamente molto “stiloso” il prodotto, che non passa inosservato. Bisogna tenere presente che non coprendo il retro né i bordi laterali lascia lo smartphone vulnerabile a graffi e urti non angolari. Arc Pulse è compatibile con la maggior parte degli screen protector ma potrebbe non essere compatibile con tutti gli accessori MagSafe: quelli più “ingombranti” (come power bank o porta carte di credito) potrebbero non entrare nello spazio sul retro tra i due elementi del bumper. In caso non entrino, si può scegliere (come abbiamo fatto noi con un power bank MagSafe) di disinstallare temporaneamente la parte inferiore.
Prezzi e disponibilità
Un bumper dunque che ci ha decisamente convinto per il suo stile, adatto a chi non vuole "nascondere" il telefono ma necessita solo di una protezione “strategica”. Arc Pulse è disponibile per iPhone dal 17 al 13, iPhone Air, Google Pixel 10 e 9, Nothing Phone (3) e Samsung da S25 Ultra a S22. Il prezzo è di partenza è di 80 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Estetica premium
- Materiali di alta qualità
CONTRO:
- Protezione parziale