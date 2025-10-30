V16 Piston Animal Submarine, la prova del nuovo aspirapolvere Dyson

Tra le spazzole la vera novità è la All Floor Cones: è dotata, spiegano da Dyson, “di due rulli conici rotanti progettati per rimuovere dai pavimenti peli e capelli fino a 60 centimetri”. La spazzola si adatta automaticamente a ogni tipo di pavimento e regola automaticamente la potenza di aspirazione e la velocità. È in grado di pulire in profondità i tappeti grazie alle sue setole in nylon che sollevano polvere e detriti, e integra fibre morbide per pulire i pavimenti senza graffiare. Utilissima come sempre la luce led verde in grado di illuminare il pavimento: permette di scoprire senza fatica quali sono le porzioni ancora sporche e - in maniera quasi impietosa - mette in luce tutto lo sporco non ancora aspirato.