V16 Piston Animal Submarine, la prova del nuovo aspirapolvere Dyson

Introduzione
È uno dei prodotti di punta dell’anno. Per Dyson si tratta dell’aspirapolvere anti-groviglio 3 in 1 più potente perché in grado di aspirare, lavare i pavimenti e si trasforma facilmente in un aspirapolvere portatile. Lo abbiamo messo alla prova in una casa con una bambina piccola e un gatto, di seguito tutte le caratteristiche e le nostre impressioni
Quello che devi sapere
Le caratteristiche principali e la potenza di aspirazione
Il nuovo Aspirapolvere lavapavimenti Dyson V16 Piston Animal Submarine fa parte della nuovissima gamma di prodotti Dyson. Il suo lavoro principale è quello di aspirare la polvere da tappeti e pavimenti ma grazie agli accessori è molto utile per pulire auto, sopra i mobili, divani, cucce di animali e può anche lavare per terra. Merito soprattutto del nuovo motore Dyson Hyperdymium da 900W di potenza che offre fino a 315 Air Watt di aspirazione “senza cali di prestazione”, assicurano dall’azienda inglese. A bordo del motore troviamo un sistema di filtrazione HEPA a cinque fasi interamente sigillato in grado di catturare, assicurano, il 99,99 per cento delle particelle di tipo microscopico fino a 0,1 micron. Inoltre, una serie aggiuntiva di cicloni dinamici si attiva automaticamente in modalità Boost (quindi massima potenza) per aumentare la velocità di aspirazione. Un sensore di rilevamento della polvere, infine, conta le particelle microscopiche adattando in modo intelligente la potenza per ottimizzare aspirazione e autonomia. Altra importante novità: è stato eliminato il grilletto, che è stato sostituito da un pulsante presente sopra il display. Adesso dunque per accendere l’aspirapolvere basta semplicemente premere quel pulsante. Per alcuni clienti una scelta discutibile.
La confezione e gli accessori
Nella confezione oltre al corpo centrale troviamo il cavo di ricarica, la stazione di ricarica da muro, la spazzola principale All Floor Cones Sense (che è una novità a tutti gli effetti - ne parleremo nel prossimo paragrafo), la bacchetta a lancia per pulire negli angoli stretti e negli spazi difficili da raggiungere, l’Hair Screw Tool, in grado di rimuovere peli e detriti “ostinati” nei punti difficili da raggiungere, l’Accessorio multifunzione, la Spazzola lavapavimenti Submarine 2.0. Con il tubo e la spazzola All Floor Cones collegata la macchina pesa 3,5 kili: un centinaio di grammi in più rispetto al precedente modello di punta, il V15s Detect Submarine, che però un pochino si fanno sentire. Lato negativo: purtroppo gli accessori del nuovo V16 non sono compatibili con le macchine precedenti, e così chi aveva in casa accessori precedenti non può usarli su questa macchina “a causa - spiegano da Dyson - della tecnologia ‘intelligente’ presente nella gamma attuale”.
La nuova spazzola
Tra le spazzole la vera novità è la All Floor Cones: è dotata, spiegano da Dyson, “di due rulli conici rotanti progettati per rimuovere dai pavimenti peli e capelli fino a 60 centimetri”. La spazzola si adatta automaticamente a ogni tipo di pavimento e regola automaticamente la potenza di aspirazione e la velocità. È in grado di pulire in profondità i tappeti grazie alle sue setole in nylon che sollevano polvere e detriti, e integra fibre morbide per pulire i pavimenti senza graffiare. Utilissima come sempre la luce led verde in grado di illuminare il pavimento: permette di scoprire senza fatica quali sono le porzioni ancora sporche e - in maniera quasi impietosa - mette in luce tutto lo sporco non ancora aspirato.
Il lavaggio dei pavimenti
Abbiamo provato diverse aspirapolvere lavapavimenti di Dyson e dobbiamo ammettere che ogni anno raggiungono standard migliori nel lavaggio. V17 Piston Animal Submarine si comporta molto bene grazie anche alla nuova spazzola Submarine 2.0. L’utente può controllare come sempre il livello di idratazione e ha una modalità Max da utilizzare in caso di macchie ostinate. La spazzola Submarine è in grado di aspirare anche piccoli detriti ma il nostro consiglio - onde evitare cattivi odori - è quello di pulirla almeno ogni settimana o comunque dopo lavaggi profondi dei pavimenti. Come nei modelli precedenti è possibile, oltre all’acqua, utilizzare detergenti non schiumogeni (Dyson propone anche la sua soluzione 02 Probiotic - qui la nostra prova).
Il contenitore
Altra novità introdotta in questa versione è la tecnologia Dyson CleanCompaktor: grazie a una nuova lega è in grado di comprimere fino a 30 giorni di polvere e detriti nel contenitore, evitando dunque gli spazi vuoti e dando la possibilità all’utente di svuotarla con meno frequenza. La capacità totale è 1,35 litri, tre volte superiore - spiegano - a quella dell’aspirapolvere V15. il contenitore dello sporco, inoltre, si pulisce con più facilità perché riprogettato con una superficie liscia e uniforme.
L’autonomia
Il nuovo motore e i nuovi accessori della V16 Piston Animal Submarine sono “intelligenti” e riescono a gestire ancora meglio l’utilizzo della batteria: spingono al massimo quando c’è molto sporco da pulire e diminuiscono la potenza, al contrario, su superfici più pulite. La nuova aspirapolvere assicura più di un’ora di autonomia con una singola carica mentre il tempo per una ricarica completa è di circa quattro ore e mezza.
Schermo LCD e app
A bordo troviamo lo schermo LCD che permette di scegliere la modalità di aspirazione (in tre livelli di potenza) e mostra in tempo reale ciò che è stato rimosso. Ma la vera novità è la connessione con l’app, che finalmente inizia ad avere un senso: collegando la macchina è possibile aggiornare il software, avere informazioni sulle sessioni di pulizia, controllare il livello di batteria e filtro, impostare l’illuminazione verde e la potenza del prodotto, oltre ad ottenere informazioni pratiche sull’utilizzo dell’apparecchio.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Dyson ha come sempre presentato un prodotto molto efficace. Abbiamo apprezzato certamente la qualità della pulizia, la potenza dell’aspirazione, la facilità di individuare le aree sporche del pavimento e l’efficace sistema anti-groviglio. Tra i lati che abbiamo meno apprezzato durante la nostra recensione c’è sicuramente la mancanza di retrocompatibilità con gli accessori dei modelli precedenti e poi c’è il fattore peso, che anche se è di poco superiore al modello precedente soprattutto le prime volte che si passa da un modello all’altro si fa sentire durante le lunghe sessioni di pulizia. Infine, la spazzola appuntita richiede manovre aggiuntive per coprire bene le superfici e soprattutto gli angoli. Siamo ai prezzi, certamente “importanti”. Il modello che Dyson ci ha inviato in prova costa 999 euro. Il modello base (senza lavapavimenti) costa 849 euro mentre il modello base con il kit per la pulizia di precisione costa 899 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Potenza di aspirazione
- Luce verde per identificare lo sporco
- Nuova spazzola anti-groviglio
CONTRO:
- Non è compatibile con gli accessori di modelli precedenti