IFA 2025: le tendenze e i prodotti più interessanti della fiera tech

Intelligenza artificiale ovunque, casa connessa e sostenibilità, accelerazione tecnologica. Sono i temi che animano l’edizione 2025 di IFA, che vede come sempre la partecipazione di centinaia di migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo. L’intelligenza artificiale “esce” da smartphone e computer per concentrarsi sui dispositivi come gli elettrodomestici e i device per la smart home. L’obiettivo è rendere la tecnologia invisibile ma utile, tra lavatrici che ottimizzano cicli e consumi, sensori che prevengono malfunzionamenti, forni che decidono in autonomia come cucinare una pietanza, frigoriferi che prolungano la freschezza degli alimenti, solo per fare alcuni esempi. Un’intelligenza silenziosa pronta a supportare l'utente nella vita di tutti i giorni. Evolve anche il concetto di smart home: i sistemi, sempre più integrati, riducono sprechi energetici e costi, gli elettrodomestici monitorano i consumi e ottimizzano le risorse. Molti dei dispositivi che vediamo alla fiera di Berlino saranno forse superati già tra qualche mese (considerata la velocità in cui si sta muovendo il settore), altri passeranno alla storia (forse) solo come un esercizio di stile, altri ancora diventeranno degli standard. Quello che è certo è che IFA 2025 punta a non essere soltanto una vetrina di nuovi gadget ma una sorta di “manifesto” di un cambiamento strutturale, con al centro l’intelligenza artificiale “invisibile”.