IFA 2025: le tendenze e i prodotti più interessanti della fiera tech

Introduzione
Ogni anno l’inizio di settembre a Berlino è un appuntamento fisso per chi segue il mondo della tecnologia: imprese, analisti, giornalisti, semplici appassionati. L’IFA è una delle più importanti fiere al mondo nel campo dell’elettronica di consumo: quasi tutte le aziende più importanti sono presenti per presentare le loro idee e i loro prodotti. Nella nostra gallery in continuo aggiornamento fino all’8 settembre tutti i lanci più importanti
Quello che devi sapere
IFA 2025, tutte le tendenze
Intelligenza artificiale ovunque, casa connessa e sostenibilità, accelerazione tecnologica. Sono i temi che animano l’edizione 2025 di IFA, che vede come sempre la partecipazione di centinaia di migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo. L’intelligenza artificiale “esce” da smartphone e computer per concentrarsi sui dispositivi come gli elettrodomestici e i device per la smart home. L’obiettivo è rendere la tecnologia invisibile ma utile, tra lavatrici che ottimizzano cicli e consumi, sensori che prevengono malfunzionamenti, forni che decidono in autonomia come cucinare una pietanza, frigoriferi che prolungano la freschezza degli alimenti, solo per fare alcuni esempi. Un’intelligenza silenziosa pronta a supportare l'utente nella vita di tutti i giorni. Evolve anche il concetto di smart home: i sistemi, sempre più integrati, riducono sprechi energetici e costi, gli elettrodomestici monitorano i consumi e ottimizzano le risorse. Molti dei dispositivi che vediamo alla fiera di Berlino saranno forse superati già tra qualche mese (considerata la velocità in cui si sta muovendo il settore), altri passeranno alla storia (forse) solo come un esercizio di stile, altri ancora diventeranno degli standard. Quello che è certo è che IFA 2025 punta a non essere soltanto una vetrina di nuovi gadget ma una sorta di “manifesto” di un cambiamento strutturale, con al centro l’intelligenza artificiale “invisibile”.
Da AEG la lavastoviglie più silenziosa ed efficiente
Iniziamo la nostra lunga carrellata dei prodotti più interessanti dal gruppo Electrolux, azienda globale produttrice di elettrodomestici, che con il suo marchio premium AEG ha presentato tante novità. A partire da quello che è stato definito un nuovo punto di riferimento nel lavaggio delle stoviglie: le nuove serie 7000, 8000 e 9000, in particolare, reinventano l’esperienza del lavaggio grazie a una piattaforma completamente riprogettata che combina un funzionamento poco rumoroso, un’etichetta energetica A-10% e un consumo d’acqua minimo (solo 8,4 litri), che la rendono la lavastoviglie “più silenziosa ed efficiente mai realizzata” (solo 35 decibel).
AEG-Electrolux: la pizza come al ristorante e il forno intelligente
Non solo lavastoviglie. Nel grande stand di AEG spiccano tante novità, a partire da PizzaExpert: una funzione per i forni di ultima generazione che, abbinata a una teglia in ghisa progettata per raggiungere i 340 gradi, porta la pizza di qualità da ristorante nella cucina di casa, in poco più di due minuti (grazie anche a un assistente digitale integrato nell’app collegata).
Presentato a IFA anche il forno AEG 9000 ProAssist con SteamPro che introduce CamCook: una funzione innovativa che utilizza l’intelligenza artificiale e una tecnologia con telecamera integrata per riconoscere i piatti, apprendere le preferenze dell’utente e automatizzare le impostazioni di cottura. Gli utenti, in particolare, possono inviare direttamente al forno le ricette dallo smartphone e il forno in automatico selezionerà il metodo di cottura e i tempi di preparazione.
Dyson fa il pieno di novità (con Sir James Dyson)
Dyson fa il pieno di prodotti (ben 11) e, alla presenza di Sir James Dyson, una delle personalità più importanti nel mondo dell’innovazione e fondatore dell’azienda, ha portato in un affollatissimo Dyson Demo Store di Berlino numerosissime novità. Prima tra tutte Dyson PencilVac, l’aspirapolvere più sottile al mondo (con la quale James Dyson ha fatto il suo ingresso all’interno dello store): ha un diametro di soli 38 millimetri, promette di scivolare facilmente sui pavimenti e pulire in tutte le direzioni, anche lateralmente e sotto i mobili bassi, con un motore potente (grande quanto una moneta da 2 euro) chiamato Dyson Hyperdymium 140k. Riprogettata anche l’aspirapolvere “tradizionale” di Dyson: il modello V8 Cyclone vanta il 30 per cento in più di aspirazione, ha un’autonomia aumentata del 50% e sarà compatibile, dal prossimo anno, anche con una docking station autosvuotante che renderà ancora più semplice fare le pulizie.
Dyson, tante novità anche nel mondo della purificazione e del beauty
Tra le altre novità presentate da Sir James Dyson figurano V16 Piston Animal (per massime prestazioni), Dyson Clean+Wash Hygiene, un nuovo lavapavimenti leggero per la pulizia di sporco secco e liquido, il robot Spot+Scrub AI, anch’esso progettato per la pulizia di sporco secco e liquido e dotato di rilevamento macchie tramite intelligenza artificiale.
Novità anche nel mondo della purificazione e del raffreddamento con il purificatore compatto HushJet (che si annuncia anche ultra-silenzioso), il ventilatore senza pale Dyson Cool CF1 e il termoventilatore (sempre senza pale) Dyson Hot+Cool HF1 Remote Link Pre-Heat fan heater.
Non sono prettamente novità ma sono certamente aggiornamenti importanti quelli che arrivano nel mondo del beauty: arriva l’asciugacapelli più potente (Dyson Supersonic R) in grado di riconoscere da solo quale accessorio per capelli è collegato, il multi-styler di nuova generazione Airwrap Coanda 2x e una nuova linea nutriente, Omega, alimentata - ci spiegano - da una miscela di sette oli ricchi di omega in grado di nutrire e rigenerare i capelli.