4/5

Ideale da installare in balcone, nel patio o in giardino, la lampada da parete da esterni Econic di Philips Hue ha un prezzo a nostro avviso in linea con le funzionalità offerte: costa 189,99 euro. L’apparecchio - assicurano da Philips - è stato progettato appositamente per l’uso in ambienti esterni, rispetta lo standard IP44 ed è realizzato in vetro temperato e alluminio di alta qualità.

