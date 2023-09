Philips HUE, ecco la lampada da tavolo smart e portatile

Si chiama White and Color Ambiance ed è una lampada portatile da tavolo proposta da Philips HUE – azienda del gruppo Signify - che porta la luce connessa ovunque perché dotata di una batteria interna.

Le caratteristiche

La nuova lampada è realizzata in metallo, dal design classico ma allo stesso tempo moderno, è alta circa 35 centimetri ed è destinata all’uso sia esterno, come ad esempio un balcone, un terrazzo, un patio, che interno, come uno studio, un salotto, il comodino della camera da letto. È dotata di un’impugnatura in silicone grigio scuro che consente di trasportarla facilmente, e di una base di ricarica.

Le funzionalità della lampada

La nuova lampada funziona esattamente come tutti gli altri prodotti Philips HUE: attraverso l’app l’utente può effettuare programmazioni, accendere o spegnere le luci a distanza, modificare i colori e l’intensità della luce e così via. Non solo: sulla lampada è presente anche un pulsante fisico che permette di alternare diverse tipologie di illuminazione predefinite (meditazione, caffè, foresta, relax, lettura, concentrazione, effetto candela e così via).

Impressioni, disponibilità e prezzi

La lampada da tavolo White and Color Ambiance di Philips HUE è dunque un prodotto molto interessante che ci ha accompagnato nelle nostre serate d’estate in balcone creando la giusta atmosfera per la lettura o per il relax. Nella nostra prova non abbiamo riscontrato alcun elemento negativo. La lampada è venduta solo nella colorazione nera a un prezzo di 160 euro.