Dymera, la nuova lampada smart a parete di Philips Hue

Le caratteristiche principali

Hue Dymera è un’applique progettata - ci spiegano - per “ridefinire il modo in cui illuminiamo i nostri spazi interni ed esterni”. Dal design nero ed elegante, realizzata in metallo, si fonde con i più diversi tipi di ambiente, anche se a nostro avviso si sposa meglio con muri di materiali in cui la luce a filo può far emergere tonalità ed effetti. Ciò che distingue questo modello è il controllo separato a doppia luce: la lampada, infatti, proietta due fasci di luce, uno superiore e uno inferiore. Attraverso l’app di Hue è possibile regolare in modo indipendente la luce LED che va verso l’alto e quella che va verso il basso. Ogni fascio di luce può emanare diversi colori (fino a 16 milioni e tutte le tonalità di bianco) a livelli diversi di luminosità. Facendo parte dell’ecosistema Hue, può essere controllata sia tramite Bluetooth sia (meglio) tramite Hue Bridge, che permette di sfruttarne le caratteristiche di programmazione, sincronizzazione con altre lampade, giochi di luce, compatibilità con smart home e assistenti vocali, integrazioni con sistemi di allarme o con accessori come rilevatori di movimento.