iPad e iPad Mini diventano più versatili e potenti: la nostra prova

iPad Mini: le caratteristiche principali

L’iPad Mini, arrivato alla sesta generazione, rimane il piccolo della famiglia ma grazie al chip A15 Bionic diventa più potente, raggiungendo - spiegano da Apple - fino all’80 per cento di prestazioni più veloci rispetto alla generazione precedente. L’iPad più piccolo e portatile (pesa poco meno di 300 grammi per poco più di 6 millimetri di spessore) ha un display retina da 8,3 pollici molto luminoso e diventa il compagno di viaggio ideale anche di professionisti che hanno bisogno di un tablet leggero, pratico e non ingombrante: può svolgere, infatti, operazioni di machine learning e intelligenza artificiale in maniera più performante, allo stesso tempo risparmiando batteria. iPad Mini è pronto anche per videochiamate e riunioni virtuali: ha una fotocamera anteriore da 12 megapixel che, come avevamo già visto in iPad Pro, ottiene la utile funzionalità Center Stage, inquadratura automatica: quando stiamo parlando con qualcuno, indipendentemente dall’app che stiamo utilizzando, la fotocamera si sposta o allarga l’inquadratura per tenerci sempre al centro; e se arriva un’altra persona la fotocamera automaticamente la riconosce e allarga la prospettiva. Anche la fotocamera posteriore ha un sensore da 12 megapixel e può essere utilizzata per fare foto, scannerizzare documenti o utilizzare applicazioni professionali.

iPad Mini: la batteria e gli accessori



A bordo di iPad Mini troviamo una porta USB-C per la ricarica della batteria e per la connessione veloce ad altri dispositivi (trasferimenti fino a 5 Gbps) o a monitor esterni (supporta fino alla risoluzione 4K). Per quanto riguarda la batteria siamo rimasti soddisfatti: Apple promette fino a 10 ore di utilizzo continuo e nella nostra prova, in viaggio, con un utilizzo saltuario l’abbiamo usato fino a tre giorni, mentre con un utilizzo intenso abbiamo utilizzato tranquillamente iPad Mini dalla mattina alla sera. La ricarica, con l’adattatore da 20W incluso nella confezione, impiega poco meno di due ore (nella nostra prova si ricarica in 30 minuti del 35% e in un’ora del 67%). Così come l’iPad Air anche iPad Mini integra il sensore di impronte digitali Touch ID nel pulsante superiore destro. Come sempre è possibile associare diversi accessori all’iPad. Noi abbiamo provato la penna Apple Pencil di seconda generazione, che si ricarica magneticamente sul lato lungo del tablet e permette di disegnare, firmare documenti o prendere appunti (venduta separatamente a 135 euro) e la utile custodia Smart Folio (prezzo: 65 euro) in grado di proteggere lo schermo del dispositivo e fare da supporto per guardare film o serie tv. iPad Mini, infine, è costruito con attenzione all’ambiente: ha un guscio realizzato interamente in alluminio riciclato, utilizza il 100% di stagno riciclato per le saldature della scheda logica e il 100% di terre rare riciclate nei magneti del guscio e negli altoparlanti.

iPad Mini: Pro e Contro



PRO



Leggerissimo e ultra-portatile

Processore A15 Bionic molto performante

CONTRO