iPad Pro, tutta la potenza (portatile) del chip M1

Recensire un iPad Pro dopo aver recensito l’iPad “normale” di ottava generazione e l’iPad Air (già di per sé prodotti ottimi, che si adattano alla maggior parte delle esigenze) non è un’operazione semplicissima. iPad Pro è infatti un prodotto dedicato ai professionisti della grafica, dell’ingegneria, della musica, del video, della fotografia, a chi ha bisogno insomma di una “potenza di fuoco” che sia anche ultra-portatile. Il nuovo modello, che spicca per un processore ultra-performante, un ottimo schermo e un’ottima gestione della batteria, è certamente più di un tablet e grazie alla tastiera (da acquistare a parte) e alla compatibilità con il puntatore del mouse si trasforma in un attimo in un laptop leggerissimo e con funzionalità touch in grado, a nostro avviso, di sostituire una che un potente pc per almeno l’80 per cento delle attività.

Le caratteristiche principali



Il cuore del nuovo iPad Pro è il chip M1 (lo stesso installato sui nuovi Mac, fissi e portatili) a 8-core che offre potenza ed efficienza energetica: tutte le app e tutti i processi - anche quelli più impegnativi come il rendering di un video o la modellazione 3D - nelle prove che abbiamo fatto e nelle dimostrazioni a cui abbiamo partecipato sono stati svolti sempre in maniera veloce e fluida, senza intoppi. Stando ai calcoli diffusi da Apple, il nuovo chip Apple M1 è il 50% più veloce del chip A12Z Bionic presente lo scorso anno in iPad Pro ed è stato studiato per favorire un machine learning avanzato, dalla fotografia alla realtà aumentata: grazie all’Apple Neural Engine di nuova generazione a 16-core può infatti compiere oltre 11 miliardi di operazioni al secondo. Anche il display Liquid Retina ci ha sbalordito: noi abbiamo provato il modello più grande, da 12,9 pollici, con schermo a tecnologia XDR, e abbiamo particolarmente apprezzato la qualità dei colori, dei contrasti, anche sotto la luce diretta del sole o in situazioni di scarsissima luminosità. Tra l’altro grazie alla tecnologia True Tone la temperatura del colore e i bianchi si adattano alla luce naturale che c’è intorno all’utente, dando una sensazione di naturalezza, mentre con la tecnologia ProMotion la frequenza di aggiornamento - un po’ come abbiamo visto su tanti smartphone ultimamente - è in grado di cambiare in maniera automatica da 24 a 120Hz. Insomma: guardare un film o delle foto ad alta risoluzione è tutta un’altra cosa, spesso anche rispetto a tv o schermi molto più grandi.

Connettività



iPad Pro è in grado di comunicare con l’esterno in diversi modi. Intanto su tutti i modelli è arrivato il supporto alle reti veloci Wi-Fi 6, mentre sul modello Cellular è arrivata la compatibilità con le reti 5G (dove disponibili). Questo permetterà di lavorare in cloud o scaricare e uploadare file a grandi velocità: noi abbiamo provato a lavorare, connessi ai server di Sky, tra l’altro in VPN, su diversi filmati e siamo rimasti molto soddisfatti dalla velocità e reattività del sistema. Non solo Wi-Fi 6 e 5G: attraverso la sua porta USB-C iPad Pro supporta i formati Thunderbolt 3 e USB 4 per il collegamento veloce (fino a 40 gigabyte al secondo di trasferimento dati) a memorie esterne o a una serie di accessori tra cui dock, adattatori Ethernet e display esterni (in modalità mirror, non doppio schermo) che supportano fino a 6K di risoluzione. Molto utile tra l’altro - come se fosse un normale laptop - la possibilità di ricaricare uno smartphone collegando il cavo alla porta USB-C. Tra le altre novità di questa versione anche la capacità di storage che arriva fino a 2 terabyte.