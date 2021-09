Ecco i nuovi iPhone 13, la presentazione all’evento Apple. DIRETTA

Come ormai Apple ci ha abituato da due anni a questa parte la presentazione dei nuovi prodotti avviene esclusivamente online. Di seguito tutti i dettagli e i prezzi per l'Italia dei nuovi lanci tanto attesi, dal nuovo iPhone 13 al nuovo Apple Watch, dal nuovo iPad "tradizionale" al più piccolo iPad Mini. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO: ricarica la pagina per leggere le ultime news Condividi:

A Cupertino, puntuale alle 19, è partito l'evento Apple di autunno, che tradizionalmente detta le regole per gli acquisti pre-natalizi, California Streaming" il suo nome, con musiche e ambientazioni che celebrano proprio lo stato americano dove ha sede il marchio con la Mela. iPhone, Apple Watch e iPad: ecco tutte le novità dei più famosi gadget Apple. Ecco i nuovi iPhone 13 e iPhone 13 Mini iPhone 13 diventa più resistente, più sicuro, più ecologico. Ha una forma molto simile a quella dell'iPhone 12, mentre il sistema a doppia fotocamera è allineato "in diagonale" nella parte posteriore. Ha uno schermo Super Retina XDR più luminoso per video e foto più contrastate. Il chip che alimenta i nuovi iPhone 13 è il nuovo A15 Bionic che offre innovazioni sull'intero sistema: ha 15 miliardi di transistor e una nuova CPU a 6 core che migliora le performance, il machine learning, il riconoscimento vocale, i compiti di grafica più impegnativi. Migliorato il comparto fotocamere: le foto ora appaiono più luminose grazie a un nuovo sensore principale grandangolare da 12 megapixel. Introdotto il Cinematic Mode che migliora grazie all'intelligenza artificiale le foto e i video, sfruttando il chip A15 Bionic. Migliorato anche il comparto connettività, con più bande 5G che permetteranno di utilizzare iPhone 13 con connettività 5G in oltre sessanta paesi del mondo. Una menzione anche per la batteria: Apple promette energia per tutto il giorno.

Il nuovo iPad "E' cresciuto del 40 per cento in un anno, è sempre più amato dai nostri clienti e quest'anno viene nuovamente aggiornato", spiega Tim Cook parlando dell'iPad, il primo prodotto ad essere presentato oggi. Ha un nuovo chip, A13 Bionic con Neural Engine, più veloce del 20 per cento rispetto all'ultima versione. Milgiorato il comparto fotografico, sia posteriore che anteriore, con un una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel con Center Stage, che avevamo visto su iPad Pro, che durante le (sempre più frequenti) videochiamate tiene sempre chi sta parlando (che sia una persona o un gruppo) al centro della scena. Il nuovo iPad arriverà con il nuovo sistema operativo iPad OS 15 con molte migliorie tutte incentrate alla produttività. Prezzo di partenza, 389 euro. L'iPad Mini Non solo l'iPad tradizionale: Tim Cook annuncia il nuovo iPad Mini, l'iPad più piccolo e pratico di Apple: il nuovo iPad è stato completamente ridisegnato affinché possa essere utilizzato ancora meglio nel palmo di una mano, con un design che si ispira all'iPhone. Il nuovo iPad Mini arriva in quattro nuovi colori, ha un nuovo Retina Display da 8,3 pollici, ha il riconoscimento biometrico Touch ID sul tasto di accensione (come l'iPad Air), supporta la connettività 5G e - promettono da Apple - è più veloce di oltre il 30 per cento rispetto alla generazione precedente. Prezzo di partenza, 559 euro.

Apple Watch Series 7